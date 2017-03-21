 

Сотрудник красноярского вуза арестован по обвинению в хищении на нанотехнологиях

 21 марта, 11:11
подходящие темы
Сотрудник красноярского вуза арестован по обвинению в хищении на нанотехнологиях
Космический рефлектор на предприятии АО «ИСС», фото Антона Андреева

Региональное управление СКР по Красноярскому краю добилось ареста начальника научно-исследовательского управления Сибирского государственного аэрокосмического университета имени Решетнёва, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества, узнал корреспондент Сиб.фм 21 марта из сообщения ведомства.

Ранее следственные органы сообщали о том, что 37-летний сотрудник вуза подозревается в организации преступной схемы освоения федеральных бюджетных средств при проведении научных исследований в области космоса — ущерб государству составил 6 млн рублей. По версии следствия, начальник исследовательского управления в рамках выполнения государственного контракта заключил договор с директором частной фирмы, которая обязалась разработать высокотехнологичные системы управления для космической отрасли, хотя компания не имела необходимой для этого материально-технической базы и штата научных сотрудников.

21 марта региональное управление СКР заявило о раскрытии нового эпизода мошеннической деятельности в вузе. Университет заключил госконтракт с Минобрнауки РФ на разработку «многослойных наноструктурированных покрытий рефлекторов антенн и силовых элементов космических аппаратов». Начальник исследовательского управления, по данным следствия, знал, что такие работы его подчинёнными уже выполнены, но решил провести бюджетные деньги через частную фирму, заключив фиктивный договор на выполнение работ на сумму 5,6 млн рублей. Им же был подписан фиктивный акт о приёмке работ, а бюджетные средства обналичены через фирму.

Уголовные дела по обоим эпизодам возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое может грозить сотруднику вуза, — лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в феврале в Томской области прокуратура добилась в суде возврата 13 млн рублей, выделенных Фонду содействия развитию венчурных инвестиций и потраченных его бывшим руководителем не по назначению.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 21 февраля, 14:00 • короче

Короче: гомеопатия

В СМИ и соцсетях — всплеск интереса к гомеопатии, вызванный меморандумом комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, что такое гомеопатия, кому она помогает и чего требует комиссия.
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 16 февраля, 15:33 • статья

Новый «великий перелом» в Новосибирске: будет или нет?

Чем реиндустриализация отличается от просто индустриализации, кроме приставки? Сиб.фм разбирается с «Программой реиндустриализации экономики Новосибирской области» — что от неё ожидать и когда.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 8 марта, 17:28 • новость

Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края.
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
присоединяйтесь!
    