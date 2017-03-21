Сотрудник красноярского вуза арестован по обвинению в хищении на нанотехнологиях

Региональное управление СКР по Красноярскому краю добилось ареста начальника научно-исследовательского управления Сибирского государственного аэрокосмического университета имени Решетнёва, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества, узнал корреспондент Сиб.фм 21 марта из сообщения ведомства.

Ранее следственные органы сообщали о том, что 37-летний сотрудник вуза подозревается в организации преступной схемы освоения федеральных бюджетных средств при проведении научных исследований в области космоса — ущерб государству составил 6 млн рублей. По версии следствия, начальник исследовательского управления в рамках выполнения государственного контракта заключил договор с директором частной фирмы, которая обязалась разработать высокотехнологичные системы управления для космической отрасли, хотя компания не имела необходимой для этого материально-технической базы и штата научных сотрудников.

21 марта региональное управление СКР заявило о раскрытии нового эпизода мошеннической деятельности в вузе. Университет заключил госконтракт с Минобрнауки РФ на разработку «многослойных наноструктурированных покрытий рефлекторов антенн и силовых элементов космических аппаратов». Начальник исследовательского управления, по данным следствия, знал, что такие работы его подчинёнными уже выполнены, но решил провести бюджетные деньги через частную фирму, заключив фиктивный договор на выполнение работ на сумму 5,6 млн рублей. Им же был подписан фиктивный акт о приёмке работ, а бюджетные средства обналичены через фирму.

Уголовные дела по обоим эпизодам возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое может грозить сотруднику вуза, — лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в феврале в Томской области прокуратура добилась в суде возврата 13 млн рублей, выделенных Фонду содействия развитию венчурных инвестиций и потраченных его бывшим руководителем не по назначению.