 

Томские геологи нашли крупное золотое поле для развития Дальнего Востока

 21 марта, 14:23
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Томские геологи нашли крупное золотое поле для развития Дальнего Востока
Фото с сайта www.goldrussian.blogspot.nl

Специалисты из Томска определили крупный золотоносный участок возле рудника «Березитовый». Владельцы рудника стали крупнейшим налогоплательщиком Амурской области, освоение месторождений определит экономику Дальнего Востока, узнал 21 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Учёные аналитического центра геохимии при ТГУ нашли новые месторождения драгметаллов в Якутии и на Дальнем Востоке. Исследователи обнаружили потенциальные золотые жилы на основе изучения структуры образцов пород и тектонических карт.

Инновационное предприятие «Гео-Универсал» выделило большую площадь для поисков золота вблизи Байкало-Амурской магистрали, по соседству с крупнейшим рудником «Березитовый». Два богатых серебром участка были обнаружены возле месторождения «Вертикальное» в Северной Якутии.

«Добывающие компании заинтересованы в открытии новых месторождений в районах действующих рудников, так как там построены дороги, фабрика и так далее. Даже при небольших запасах золота или серебра их добыча будет рентабельной», — уверен директор «Аналитического центра геохимии природных систем» при ТГУ Платон Тишин.

Заказчиком исследований золотого поля стала российская компания Алексея Мордашова Nordgold, ведущая добычу золота и серебра на четырёх континентах. По итогам 2016 года Nordgold стала крупнейшим налогоплательщиком Амурской области, сообщает сайт администрации региона. Налог на прибыль составил более 1,195 млрд рублей, на руднике «Березитовый» было добыто более 2,5 тонн металла.

Однако золотоносные месторождения на Дальнем Востоке иссякают, что побуждает разработчиков к новым геологическим исследованиям, передавал ТАСС слова эксперта Дальневосточного федерального университета Алексея Белова. При этом Минвостокразвития стремится сделать отрасль одной из экономических основ региона, для чего предлагает изменить налоговую нагрузку и компенсировать часть затрат на строительство посёлков, дорог и предприятий.

Напомним, что новосибирские геологи приравняли якутское месторождение Томтор к золотовалютным резервам России. По самым смелым оценкам, крупнейшее в мире месторождение редкоземельного ниобия в Якутии содержит запасы стоимостью в 300 млрд $. Но добывающие компании не выходят на новые месторождения из-за высоких рисков, половина конкурсов «Роснедр» не приводят к разработкам: мало пользы, сложные руды, отсутствие инфраструктуры.

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