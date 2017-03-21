 

Увольнение начальника Новосибирского метро Ксензова вызвано мстительностью элит — политолог

 21 марта, 22:10
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Увольнение начальника Новосибирского метро Ксензова вызвано мстительностью элит &mdash; политолог
Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Мэр Новосибирска сообщил об увольнении главы Новосибирского метрополитена Андрея Ксензова за надбавки к своей зарплате в 100 тысяч рублей. Опытного управленца преследует неудачное политическое прошлое, узнал 21 марта корреспондент Сиб.фм от политолога Дмитрия Пучкина.

Бывший вице-мэр Новосибирска с 20 летним опытом госслужбы был уволен с поста начальника МУП «Новосибирский метрополитен». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил своё решение недовольством финансовой дисциплиной подчинённого.

«Я должен откровенно сказать, что принял решение освободить от своих обязанностей руководителя МУП „Новосибирский метрополитен“. Основная моя претензия — это нарушение финансовой дисциплины. На мой взгляд, нельзя обращаться так вольно с собственной зарплатой. Надбавки составляли до 100 тысяч в месяц и не были оговорены со мной. Я открыто об этом говорю, потому что чистоплотность, принципиальность — это основные требования», — пояснил мэр Анатолий Локоть.

Дмитрий Пучкин утверждает — бывший участник выборной гонки за пост мэра Андрей Ксензов во многом предопределил победу Анатолия Локтя, когда взял самоотвод. Однако политолог подчеркивает, что это решение привело к тому, что на посту вице-мэра и руководителя метрополитена Ксензов выглядел не иначе, как маргиналом.

«Для руководителя такой хозяйственной структуры, как метрополитен быть в политическом одиночестве неуютно. Я с самого начала считал, что он лишился политических перспектив. Дайте ему управленческую должность, у него более 20 лет опыта! Но элитам свойственна мстительность», — считает политолог Дмитрий Пучкин.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответил на требования общественников уйти в отставку в случае если он не отменит повышение коммунальных тарифов на 15 %. «Не Навальный меня назначал на эту должность. Меня избирали люди. Поэтому не Навальному меня снимать. Я дал вежливый, уважительный ответ. Что я уже позицию свою по этому решению публично высказал, и не раз», — заявил губернатор Городецкий, дополнительно сообщив, что продолжит работу по оценке объективности уровня повышения тарифов.

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