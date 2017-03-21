 

Взрывчатку обнаружили на автомобильной парковке в Томске

 21 марта, 17:37
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Взрывчатку обнаружили на автомобильной парковке в Томске
Фото Виктории Чернышёвой с сайта politikus.ru

Сотрудники полиции изъяли тротиловую шашку, обнаруженную на автомобильной парковке в Томске, из домов рядом с парковкой эвакуировали около 20 человек, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения РИА Новости 21 марта.

Тротиловую шашку без взрывателя обнаружили на парковке на улице Нефтяной, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В сообщении говорится, что около 10:30 сотрудники полиции начали эвакуировать жильцов, находящихся рядом с парковкой 17-этажных домов № 7 и 9 по улице Нефтяной. Всего было эвакуировано около 20 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

«Полиция с собакой обходила район, — рассказала жительница одного из домов. — Проблема в том, что сегодня взрослые на работе, а в школах — каникулы, поэтому дети дома. Соседи собирали всех детей, даже чужих, домашних животных. Всё очень спокойно прошло. На данный момент все соседи уже вернулись по домам. Это произошло примерно в 12:15».

Сотрудники полиции изъяли тротиловую шашку без взрывателя. Затем вывезли её за город на специальный полигон, чтобы уничтожить.

Напомним, что в мае 2015 года житель города Берёзовский Кемеровской области угрожал взорвать бывшую жену в центре города, когда узнал, что она встречается с другим.

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