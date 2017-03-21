 

Житель Кузбасса при знакомстве с девушкой в баре укусил её за лоб

 21 марта, 15:34
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Житель Кузбасса при знакомстве с девушкой в баре укусил её за лоб
Фото с сайта joanncohen.com

Полиция в городе Междуреченске Кемеровской области задержала 36-летнего местного жителя, который покусал в пивном баре девушку, отказавшуюся знакомиться с ним, узнал корреспондент Сиб.фм 21 марта из сообщения ГУ МВД по региону.

С жалобами на укусы в полицию обратилась сама 29-летняя пострадавшая. Она рассказала, что находилась с подругами в питейном заведении, когда к их столику для знакомства подошёл молодой человек.

«Он попытался познакомиться с женщинами, и горожанка сделала ему замечание, попросив отойти от них. Тогда злоумышленник наклонился и дважды укусил горожанку — под глаз и в область лба. Прибывший на место участковый уполномоченный полиции установил и задержал подозреваемого», — говорится в сообщении регионального управления МВД.

В отношении напавшего на девушку мужчины полицейский составил административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Решением мирового судьи нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, что в октябре 2015 года Ленинский районный суд Новосибирска оштрафовал местного водителя на 30 тысяч рублей за то, что тот в состоянии алкогольного опьянения укусил за руку сотрудника ДПС. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Водителю грозило до пяти лет лишения свободы.

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