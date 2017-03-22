Братья-браконьеры заплатят миллионный штраф за незаконный вылов омуля на Байкале

Баргузинский районный суд Бурятии приговорил двух братьев к условному лишению свободы и штрафу в размере 925 тысяч рублей за незаконную добычу омуля, узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из сообщения пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В октябре 2016 года жители Бурятии вышли на моторном катере в Баргузинский залив и установили рыболовные сети длиной 2,5 км. Братьев-браконьеров поймали с поличным на берегу озера при погрузке в машину 3700 штук нерестового омуля.

Причиненный браконьерами ущерб составил 925 тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемые возместили более половины этой суммы.

Суд признал рыболовов виновными по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба группой лиц по предварительному сговор». Братья получили по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, им предстоит возместить оставшуюся часть причиненного ущерба в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, что 26 декабря 2016 года в Иркутской области семь торговцев рыбой за сбыт браконьерской икры омуля получили штрафы в размере 30 тысяч рублей.

