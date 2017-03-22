 

Чиновники Томской области получают самые высокие зарплаты в Сибири

 22 марта, 12:56
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Чиновники Томской области получают самые высокие зарплаты в Сибири
Фото с сайта ivteleradio.ru

Специалисты Росстата по итогам 2016 года подсчитали, сколько в среднем зарабатывают чиновники: выяснилось, что в регионах Сибири наиболее высокие доходы у госслужащих Томской области — в месяц они получают 56,5 тысячи рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из сообщения на сайте статистического ведомства.

При этом доходы представителей исполнительной власти в Томске оказались всего на 0,4 % выше, чем в 2015 году. На втором месте по доходам — чиновники Тувы, которые получают в месяц по 55,9 тысячи рублей, однако их зарплаты показали рекордное для Сибири падение: они на 1,4 % меньше, чем в предыдущем году. Иркутские госслужащие — на третьем месте с доходом в 51,4 тысячи рублей.

Меньше всего в Сибири чиновники получают в Республике Алтай — только 38,3 тысячи рублей, в соседнем Алтайском крае зарплаты чуть больше — 38,9 тысячи рублей. При этом именно в Алтайском крае зарплаты госслужащих росли быстрее других регионов СФО — на 5,5 % за год. В Кемеровской области представителям исполнительной власти выплачивают по 41,7 тысячи рублей в месяц. Новосибирская область — на четвёртом месте снизу с зарплатами в 43,6 тысячи рублей.

В целом по стране среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2016 году составила 45 тысяч рублей, показав рост к предыдущему году на 11,5 %. У муниципальных служащих зарплаты немного скромнее — 37,8 тысячи рублей (рост составил 1,8 %).

По численности чиновников всех уровней (включая территориальные управления федеральных служб, областные органы исполнительной власти и муниципалитеты) в Сибири лидирует Красноярский край, где трудится 17,4 тысячи служащих. На втором месте Новосибирская область с 16,86 тысячи чиновников, на третьем Иркутская область, где на госслужбе заняты 16,7 тысячи человек.

Всего в России, по данным статистики, должности государственной или муниципально службы занимают около 990 тысяч работников. Подсчёты производились с учётом включённого в штатное расписание персонала по охране и обслуживанию зданий.

Напомним, с января по февраль 2017 года сайт по поиску работы Зарплата.ру провёл среди новосибирских пользователей онлайн-анкетирование, чтобы узнать их отношение к работе. Как оказалось, больше половины жителей Новосибирска (53 %) ходят на работу в хорошем настроении, но 32 % ответили, что являются на рабочее место «без особого энтузиазма». Около 47 % опрошенных признались, что могли бы стараться больше, 24 % заявили, что выкладываются на работе, не жалея себя, а ещё 23 % признали, что ленятся и просто отсиживают положенные часы.

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