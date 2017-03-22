 

Coca-Cola обновит очистные сооружения новосибирского завода

 22 марта, 12:45
подходящие темы
Coca-Cola обновит очистные сооружения новосибирского завода
Фото с сайта enlivenllc.com

Компания Coca-Cola HBC Россия инвестировала 7 млн евро в модернизацию очистных сооружений на своих заводах, в число которых входит и новосибирское предприятие, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Делового квартала» 22 марта.

С 2014 года компания Coca-Cola вложила 7 млн евро в модернизацию своих заводов в России, один из которых находится в Новосибирске. Компания уделяет особое внимание экологическим программам по сохранению воды, поскольку она является ключевым ингредиентом производимой продукции Coca-Cola HBC Россия.

Региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина отметила, что, совершенствуя водосберегающие и очистные технологии на заводах, Coca-Cola вносит свой вклад в экологию регионов.

В компании пояснили, что перед попаданием в канализацию или водоём вода проходит через очистные сооружения, после чего её проверяют по 15 показателям. С помощью специального измерительного оборудования специалисты контролируют качественные и динамические параметры потока воды на всех этапах очистки.

Для сокращения расхода воды производитель разрабатывает инновационные проекты по совершенствованию технологий и программы по устранению утечек. Увеличение доли повторно используемой воды для санитарных нужд даёт возможность снизить общий водозабор и сборы сточных вод. Таким образом, удельное потребление воды в расчёте на литр произведённого напитка снижается. По итогам 2016 года его удалось снизить на 9 % по сравнению с 2015 годом.

Напомним, что в июле 2012 года архитектурно-градостроительный совет Новосибирска одобрил схему водоотведения города до 2030 года. Проект предусматривал расширение существующей схемы, модернизацию комплекса очистных сооружений и строительство дублирующих коллекторов.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 21 марта, 13:23 • интервью

Чистый воздух — чистая прибыль

В чём разница между бризером и кондиционером, почему на компанию «наехал» Росздравнадзор, какие сложности работы в Китае скоро ли они выйдут на американский рынок, корреспондент Сиб.фм поговорил с Руководителем проектов «Тион Умный микроклимат» «Тиона» Максимом Амелькиным.
 20 февраля, 13:49 • интервью

Пещеринг: клаустрофобам вход воспрещён

Новосибирские спелеологи Алексей Маслов и Артём Головин рассказали корреспонденту Сиб.фм, зачем люди спускаются под землю, зачем устраивают в пещерах субботники и кому жизнь на глубине противопоказана.
 16 февраля, 15:33 • статья

Новый «великий перелом» в Новосибирске: будет или нет?

Чем реиндустриализация отличается от просто индустриализации, кроме приставки? Сиб.фм разбирается с «Программой реиндустриализации экономики Новосибирской области» — что от неё ожидать и когда.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 8 марта, 17:28 • новость

Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края.
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
присоединяйтесь!
    