Coca-Cola обновит очистные сооружения новосибирского завода

Компания Coca-Cola HBC Россия инвестировала 7 млн евро в модернизацию очистных сооружений на своих заводах, в число которых входит и новосибирское предприятие, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Делового квартала» 22 марта.

С 2014 года компания Coca-Cola вложила 7 млн евро в модернизацию своих заводов в России, один из которых находится в Новосибирске. Компания уделяет особое внимание экологическим программам по сохранению воды, поскольку она является ключевым ингредиентом производимой продукции Coca-Cola HBC Россия.

Региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина отметила, что, совершенствуя водосберегающие и очистные технологии на заводах, Coca-Cola вносит свой вклад в экологию регионов.

В компании пояснили, что перед попаданием в канализацию или водоём вода проходит через очистные сооружения, после чего её проверяют по 15 показателям. С помощью специального измерительного оборудования специалисты контролируют качественные и динамические параметры потока воды на всех этапах очистки.

Для сокращения расхода воды производитель разрабатывает инновационные проекты по совершенствованию технологий и программы по устранению утечек. Увеличение доли повторно используемой воды для санитарных нужд даёт возможность снизить общий водозабор и сборы сточных вод. Таким образом, удельное потребление воды в расчёте на литр произведённого напитка снижается. По итогам 2016 года его удалось снизить на 9 % по сравнению с 2015 годом.

Напомним, что в июле 2012 года архитектурно-градостроительный совет Новосибирска одобрил схему водоотведения города до 2030 года. Проект предусматривал расширение существующей схемы, модернизацию комплекса очистных сооружений и строительство дублирующих коллекторов.

