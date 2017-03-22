Красноярский экономический форум может переехать в Калининград

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предложил поделить право проведения Красноярского экономического форума (КЭФ) между Красноярском и Калиниградом, с заявлением министра корреспондент Сиб.фм ознакомился 22 марта.

Предложение прозвучало в Кремле на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Владимира Путина. Орешкин докладывал президенту о планах создания национального приоритетного проекта «Производительность труда». По словам министра, повышение производительности является ключевым фактором для обеспечения экономического роста страны. Динамика этого показателя тормозится низким уровнем «управленческих и технологических компетенций». Чтобы решить проблему, по словам Орешкина, стоило бы обеспечить обмен управленческим опытом в рамках такого общегосударственного форума, как Красноярский.

«Есть предложение: в качестве меры, активизирующей обмен лучшими управленческими практиками, переформатировать один из имеющихся национальных экономических форумов в Красноярске в управленческий форум. При этом предлагается проводить его попеременно в Красноярске и Калининграде», — доложил президенту министр.

Согласно стенограмме заседания, реакции Путина на это предложение не последовало. Стоит отметить, что в последние годы нередко озвучиваются идеи сменить формат КЭФ, поскольку он зачастую дублирует повестку аналогичных форумов в Санкт-Петербурге и Сочи, и собирается на нём примерно тот же состав экспертов. В сентябре 2016 года на заседании экологического штаба под председательством вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина обсуждалась инициатива проводить в Красноярске ежегодный экологический форум.

Ближайший КЭФ должен пройти 20-22 апреля, тема его звучит так: «Российская экономика: повестка 2018–2024». В рамках двухдневной деловой программы офрума запланированы около 50 пленарных заседаний, мозговых штурмов, круглых столов, семинаров, конференций по различным отраслевым тематикам. В «нулевой» день КЭФ будет организована молодёжная площадка, посвящённая Году экологии в России.

Напомним, на последнем КЭФ, состоявшемся в феврале 2016 года, миллиардер Олег Дерипаска, владеющий многими активами в Красноярском крае, заявил о необходимости расселить Москву. Предприниматель аргументировал своё предложение тем, что лично ему непонятно, чем заняты жители столицы.