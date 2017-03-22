Новосибирские следователи проверят обрушение на стройке третьего ТЦ «Гигант»

Перекрытие рухнуло в строящемся центре новосибирской сети при заливке бетона на первом этаже, выяснили следователи. Ранее строители предположительно уничтожили более 50 редких деревьев в соседнем дендропарке при прокладке электрического кабеля, узнал 22 марта корреспондент Сиб.фм у сотрудника Новосибирской авиабазы Алексея Храмова.

Новосибирские следователи проверят обрушение перекрытие при строительстве третьего ТЦ «Гигант» на Мочищенском шоссе. Очевидец сообщил об обрушении в паблик " «АСТ-54» Вконтакте" 22 марта в 12:37.

Следователи установили, что обрушение произошло 21 марта около 16:00, когда рабочие заливали бетоном перекрытия первого этажа. Обрушилась опалубка этажа и каркас его металлической конструкции, по предварительным данным никто не пострадал. В следственном управлении устанавливают причины произошедшего.

Предположительно, это не первый случай ошибки строителей ТЦ «Гигант». Ранее 6 февраля 2016 года сотрудники Новосибирской Авиабазы обнаружили в дендропарке рабочих, копающих траншею под электрический кабель.

Мигранты отказались пояснить зачем они делают это, экологи предположили, что этот кабель прокладывают для строительства ТЦ «Гигант» на Мочищенском шоссе. Было срублено четыре дерева, ещё 53 представителя редких древесных пород лишились жизненно важной части корней. Ущерб экологии был оценён в 1,6 млн рублей, полиция возбудила уголовное дело.

«Дело было направлено в областное управление МВД, но сейчас его зачем-то вернули в прокуратуру Заельцовского района. Насколько я знаю, не установлено, почему и куда они копали траншею. Сейчас мы ждём схода снега, чтобы оценить последствия повреждения для корнней деревьев», — сообщил Сиб.фм начальник отдела по благоустройству дендропарка при Минлесхозе Новосибирской области Алексей Храмов.

Напомним, что авиастроительная корпорация «Иркут» выплатит штраф за ограничение доступа к берегу Байкала и неэкологичные туалеты. Нарушения природоохранного законодательства были выявлены на базе отдыха «Чайка», которая расположена в посёлке Утулик и является обособленным структурным подразделением авиастроительной корпорации. Решением суда общая сумма штрафов была снижена до 450 тысяч рублей после жалобы представителей.