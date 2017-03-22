Новосибирские учёные выпустили калькулятор урожая для голодающих стран

Генетики Новосибирска научили смартфон определять количество и размер зёрен, плодовитость колоса и перспективность урожая по фотографии зёрен. Приложение пользуется популярностью в перенаселённых Индии и Китае и заменяет подсчёт вручную, узнал 22 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Института цитологии и генетики СО РАН.

Специалисты лаборатории биоинформатики Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН) выпустили приложение для анализа урожайности сортов зёрен пшеницы. Программа SeedCounter доступна для смартфонов на базе Android в сервисе Google Play.



SeedCounter распознаёт фенотипические параметры зерна пшеницы по фотографии и экономит труд агрономов. Авторы продукта утверждают, что потенциальными клиентами могут быть не только научные экспедиции и селекционные станции, но и агрономы сельхозпредприятий.



Цели развития тысячелетия — это цели, которые государства-члены ООН и 23 международных организации договорились достичь к 2015 году: сокращение крайней нищеты, снижение детской смертности, борьбу с эпидемиями, в том числе СПИДа и расширение всемирного сотрудничества и другие

«Когда изучают урожайность разных сортов пшеницы, одним из этапов анализа является подсчёт количества зёрен в колосе растения. Это делают вручную, что отнимает в немало времени в поле. Теперь достаточно поместить зёрна на белый лист бумаги и сфотографировать их. А дальше программа сама проведет подсчёт, масштабирование и обмеры зёрен, а затем оформит готовый отчёт быстрее и точнее человека», — сообщил завлабораторией эволюционной биоинформатики и теоретической генетики ФИЦ ИЦиГ СО РАН Дмитрий Афонников.

Приложение совместимо с разными мобильными устройствами на платформе Android и работает с камерами разного разрешения. Программа вызвала большой интерес на PlayMarket, в первый же месяц её скачали свыше тысячи человек. Следующим приложением от генетиков станет калькулятор урожайности картофеля.

Первые положительные отзывы о приложении поступили из Индии и Китая. По данным Генеральной ассамблеи ООН, в прошлом эти страны часто переживали массовый голод и вынуждены были экономить запасы зерна, однако сейчас Восточно-Азиатский регион достиг прогресса в борьбе с недоеданием. В 2015 году продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщала,что в Африке к югу от Сахары недоедает почти четверть населения. Однако страны Западной и Центральной Африки, которые инвестировали в сельское хозяйство, базовую инфраструктуру и агро-исследования, достигли своей Цели развития тысячелетия по голоду.

Напомним, что московский инвестор приобрёл залоговое имущество Новосибирского мелькомбината, новый владелец планирует продолжать производство и модернизировать предприятие для экспорта муки в Китай и Монголию. Зерно будет закупаться по всей Сибири, у сельхозпроизводителей в Новосибирской области, в Алтайском крае, Красноярском крае и других регионах. Сейчас около 80 % произведённой муки закупают оптом, остальное идёт на розничный рынок.