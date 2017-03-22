 

Общественники нашли фальсифисированные сыр и масло в Новосибирской школе

 22 марта, 18:45
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Общественники нашли фальсифисированные сыр и масло в Новосибирской школе
Фото с сайта wikimedia.org

Активисты «Общероссийского народного фронта» в Новосибирской области выявили фальсифицированную молочную продукцию в школе № 168, узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из сообщения пресс-службы движения.

Заняться проверкой качества продуктов питания общественники решили ещё в феврале. По инициативе движения была создана рабочая группа, в которую вошли представители органов исполнительной власти и контролирующих структур. Активисты начали инспекции школьных столовых со средней общеобразовательная школы № 168 на улице Сибирской, там были взяты пробы молочных продуктов.

«По итогам лабораторных исследований проб оказалось, что в сыре „Российском“, масле „Крестьянском“ и сухом молоке нет молочных жиров. Они заменены на растительные», утверждает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей Соколов.

По его словам, общественники намерены направить результаты анализов в контролирующие структуры, в частности, в управление Роспотребнадзора. Главная же цель активистов — добиться ужесточения контроля качества продуктов, поставляемых в учебные учреждения региона.

Напомним, в ноябре 2016 года Россельхознадзор по Новосибирской области заявил, что каждая пятая упаковка молока в регионе содержит растительные жиры, а следовательно, такая продукция является некачественной. За год специалисты провели в лабораториях 258 экспертиз молока и молочной продукции, 58 из образцов имели признаки фальсификата по жирно-кислотному составу.

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