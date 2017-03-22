Омский губернатор велел за два дня найти источник загрязнения воздуха в городе

Губернатор Омской области Виктор Назаров велел надзорным службам в течение двух дней выявить источник загрязнения воздуха, от которого страдают жители Омска, узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из сообщения ТАСС.

9 и 10 марта жители Омска жаловались на неприятный запах в городе, от которых у многих были головные боли. Специалисты провели 10 марта исследование и выявили, что в Омске концентрация одоранта этилмеркаптана превышает норму в 400 раз.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения. Кроме того, 14 марта Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении пока неизвестных лиц. Губернатор Виктор Назаров провёл экстренное совещание по вопросу загрязнения воздуха в городе.

Этилмеркаптан — это токсичная жидкость с резким запахом, применяемая в качестве одоранта для природного и баллонного газа

«Две недели идут выбросы, вы ведёте многочисленные проверки, исследования проб, устанавливаете источник загрязнения и не можете найти виновных, — обратился на совещании к специалистам Назаров. — Даю вам от силы день-два, чтобы сообщить людям, что виновный обнаружен. Он будет привлечён к ответственности, последствия будут устранены. Горожане думают, что кто-то покрывает предприятия, загрязняющие атмосферу, делает всё, чтобы они избежали ответственности».

Этилмеркаптан является токсичным, входит в число сильнодействующих ядовитых веществ. Ему определён третий класс опасности. В большой концентрации это вещество может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации.

Напомним, что в марте 2017 года омский Росприроднадзор выявил опасные выбросы бензопирена, выхлопов и пыли в городском воздухе и загрязнение сточных вод выше нормы.