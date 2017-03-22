 

Преподаватель красноярского вуза показал студентам фильм Навального и потерял работу

 22 марта, 19:33
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Преподаватель красноярского вуза показал студентам фильм Навального и потерял работу
Фото с сайта volga.news

Преподаватель Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске потерял работу, после того как на лекции продемонстрировал студентам фильм, снятый «Фондом борьбы с коррупцией» Алексея Навального и посвящённый собственности премьера РФ Дмитрия Медведева и его близких знакомых, узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из сообщения красноярского сайта «Проспект Мира».

Об увольнении журналистам сообщили студенты 53-летнего преподавателя философии и культурологии торгово-экономического института СФУ Михаила Константинова. Они же прислали в редакцию переписку с педагогом, в которой тот признаётся, что на него донесли, и ректор вуза принял решение уволить его, несмотря на солидный научно-педагогический стаж в 24 года.

С самим Константиновым журналистам связаться не удалось, на кафедре, где он преподавал, подтвердили факт увольнения, но причины сообщить отказались. В пресс-службе вуза заявили, что 21 марта преподаватель уволился по собственному желанию, но с показом фильма это никак не связано, поскольку «найти данный фильм в интернете не составляет для студентов труда». На странице Константинова в социальной сети ВКонтакте пользователи в основном высказывают ему слова поддержки.

«Вы красавчик, что попытались вразумить молодёжь. Всегда будут существовать пакостные людишки, и к сожалению, в вашем вузе такой нашелся. Вам желаю крепкого здоровья и удачи, а доносчику побольше мозгов», — пишет, например, пользователь сети Александр Абрамов.

Напомним, в декабре 2016 года 21-летняя красноярский преподаватель эстрадного вокала потеряла работу, после того как борец против ЛГБТ-пропаганды нашёл в соцсетях её старые фотографии и пожаловался на них начальству девушки. История получила большой резонанс в СМИ, и девушку вскоре восстановили на работе, но через несколько дней вновь уволили.

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