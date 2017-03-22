 

Робототехники создали лучшего автопилота для лабиринта улиц в Новосибирске

 22 марта, 17:37
были упомянуты
подходящие темы
Робототехники создали лучшего автопилота для лабиринта улиц в Новосибирске
Фото космонавта Сергея Рыжикова предоставлено «Роскосмосом»

Команда инженеров НГУ и центра творчества Zoomer победила на Всероссийском робототехническом фестивале с проектом лучшего автопилота для поездки по городу, признался 22 марта корреспонденту Сиб.фм капитан NSU Robotics Team Андрей Широков.

Студенты и выпускники НГУ и НГТУ получат бесплатный робомобиль «Юниор» — престижную награду робототехников. Команда из Новосибирска победила в номинациии «Лучшая инженерная книга» на IX Всероссийском робототехническом фестивале.

Команды со всей страны должны были создать автономного робота, который пройдет скоростной участок, припаркуется в гараже и проедет городскую зону, соблюдая все знаки дорожного движения и правила ПДД. Фестиваль требовал от участников провести пять заездов за три дня.

Инженеры создали робота за два дня, что стало серьёзным испытанием. Отличную работу в команде показали студенты НГУ Сергей Востриков, Александр Ефимов и Давид Свитов, а также выпускники НГУ и НГТУ Павел Мельников, Андрей Широков и Арсений Поважаев. Они стали лучшими среди 24 команд робототехников со всей страны.

«Настоящих автопилотов делают большие фирмы — Toyota, „КамАЗ“ и другие. Цель этих соревнований — обучение студентов новым технологиям, воспитание инженерного мышления. На соревнованиях мы решали очень упрощённую модель города — всего пять знаков, один светофор, однополосное движение в лабиринте. Если не начать обучение специалистов на таких задачах, то никто потом не разработает настоящий автопилот в России», — рассказал Сиб.фм капитан NSU Robotics Team Александр Ефимов.

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что под описание задачи припарковаться в лабиринте подпадают несколько микрорайонов Новосибирска, в том числе Горский микрорайон. Это подтвердили таксисты Uber и Yandex в ходе попыток найти проезд к нужному адресу.

Напомним, что организаторы Тотального диктанта превратили робота- промоутера в «диктатора», в этом проявилось чувство юмора организаторов. Оргкомитет международной акции по проверке грамотности решил отправить Rbot-100 в качестве диктора текста Леонида Юзефовича в Новосибирский госуниверситет экономики и управления.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 17 марта, 11:17 • репортаж

Откатали: джиббинг в городских руинах

В недостроенном ДК «Сибсельмаша» в Новосибирске прошли соревнования Drive Urban Snowboard. Корреспондент Сиб.фм посмотрел, как спортсмены выполняли трюки в готовящемся под снос здании.
 15 марта, 12:09 • статья

Публичные слушания: обратная связь или сломанный телефон?

Как в России ищут общий язык общества, власть и застройщики? Проект «Городской конструктор» разобрался, что такое публичные слушания, какими законами регулируются и как они проходят в разных городах.
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
присоединяйтесь!
    