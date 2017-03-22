Робототехники создали лучшего автопилота для лабиринта улиц в Новосибирске

Команда инженеров НГУ и центра творчества Zoomer победила на Всероссийском робототехническом фестивале с проектом лучшего автопилота для поездки по городу, признался 22 марта корреспонденту Сиб.фм капитан NSU Robotics Team Андрей Широков.

Студенты и выпускники НГУ и НГТУ получат бесплатный робомобиль «Юниор» — престижную награду робототехников. Команда из Новосибирска победила в номинациии «Лучшая инженерная книга» на IX Всероссийском робототехническом фестивале.

Команды со всей страны должны были создать автономного робота, который пройдет скоростной участок, припаркуется в гараже и проедет городскую зону, соблюдая все знаки дорожного движения и правила ПДД. Фестиваль требовал от участников провести пять заездов за три дня.

Инженеры создали робота за два дня, что стало серьёзным испытанием. Отличную работу в команде показали студенты НГУ Сергей Востриков, Александр Ефимов и Давид Свитов, а также выпускники НГУ и НГТУ Павел Мельников, Андрей Широков и Арсений Поважаев. Они стали лучшими среди 24 команд робототехников со всей страны.

«Настоящих автопилотов делают большие фирмы — Toyota, „КамАЗ“ и другие. Цель этих соревнований — обучение студентов новым технологиям, воспитание инженерного мышления. На соревнованиях мы решали очень упрощённую модель города — всего пять знаков, один светофор, однополосное движение в лабиринте. Если не начать обучение специалистов на таких задачах, то никто потом не разработает настоящий автопилот в России», — рассказал Сиб.фм капитан NSU Robotics Team Александр Ефимов.

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что под описание задачи припарковаться в лабиринте подпадают несколько микрорайонов Новосибирска, в том числе Горский микрорайон. Это подтвердили таксисты Uber и Yandex в ходе попыток найти проезд к нужному адресу.

Напомним, что организаторы Тотального диктанта превратили робота- промоутера в «диктатора», в этом проявилось чувство юмора организаторов. Оргкомитет международной акции по проверке грамотности решил отправить Rbot-100 в качестве диктора текста Леонида Юзефовича в Новосибирский госуниверситет экономики и управления.