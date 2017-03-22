 

Синоптики прогнозируют потепление до +11 °C в Новосибирской области

 22 марта, 12:37
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Синоптики прогнозируют потепление до +11 &deg;C в Новосибирской области
Фото с сайта panoramio.com

Потепление в Новосибирской области продлится два дня, 25 марта с холодным фронтом в регион придут мокрый снег и похолодание, рассказал корреспонденту Сиб.фм 22 марта пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

21 марта дневная температура в Новосибирске достигла +6–8 °C, в Томской и Кемеровской области потепление составило до +10 °C. Очаг холода слабеет, снег чернеет, теряет свою отражающую способность и поглощает всё больше солнечной радиации.

В атмосфере ожидается переход потоков на юго-западное направление, тёплые воздушные массы будут двигаться в Западную Сибирь из Казахстана и Средней Азии.

По утверждению метеорологов, 23 и 24 марта дневная температура в Новосибирской области повысится до +5–11 °C. 25 марта в регион придёт холодный атмосферный фронт, он принесёт осадки в виде мокрого снега и похолодание. Дневная температура понизится в восточной части области до +3–8 °C, а в западной столбик термометра опустится до —2 °C.

Напомним, что 13 марта синоптики прогнозировали в Новосибирской области похолодание до —25 °C ночью и до —8 °C днём, обильные осадки и метели.

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