 

Скорая помощь попала в ДТП из-за не уступившего водителя в Новосибирске

 22 марта, 08:34
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Скорая помощь попала в ДТП из-за не уступившего водителя в Новосибирске
Фото с сайта udmdunne.ru

В Новосибирске реанимобиль скорой помощи столкнулся с другим автомобилем, водитель которого не стал уступать ехавшей на красный сигнал светофора скорой, узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из группы АСТ-54 соцсети «ВКонтакте».

21 марта на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП с участием реанимобиля скорой помощи. Очевидец выложил в соцсети видео, на котором запечатлена авария.

Реанимобиль ехал с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом на красный сигнал светофора. Водитель автомобиля Honda Step Wagon должен был пропустить машину со спецсигналами, но не сделал этого. Подробности выясняются.

Напомним, что в октябре 2014 года в Новосибирске на улице Немировича-Данченко грузовик врезался в реанимобиль скорой помощи, который вёз 10-месячного младенца с ожогом в больницу. Когда реанимобиль поворачивал к больнице, его пропустили все, кроме водителя грузовика. В аварии пострадал 41-летний врач.

Новость дополняется.

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