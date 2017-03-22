 

Следком Кузбасса опроверг смерть подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в СИЗО

 22 марта, 15:14
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Следком Кузбасса опроверг смерть подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в СИЗО
Фото с сайта om-caratov.ru

Управление следственного комитета по Кемеровской области опровергло распространившуюся в интернете информацию о гибели в СИЗО мужчины, подозреваемого в изнасиловании и убийстве новокузнецкой школьницы, рассказала корреспонденту Сиб.фм 22 марта сотрудник пресс-службы ведомства Ирина Мазеева.

Информация о смерти в СИЗО подозреваемого распространялась в интернете 22 марта. Ирина Мазеева опровергла эту информацию и отметила, что расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы Кемеровской области 1 февраля задержали 40-летнего жителя Новокузнецка после того, как в его квартире были найдены следы крови пропавшей школьницы.

Тело девочки нашли в вентиляционном штреке, расположенном на окраине Новокузнецка. Смерть ребёнка наступила от травм, полученных в результате падения с высоты. Правоохранительные органы установили, что в отношении школьницы было совершено насильственное преступление сексуального характера.

Напомним, что вечером 26 января школьница отправилась в гости к своей старшей сестре, до дома которой нужно было добираться на автобусе. Сестра должна была встретить её на конечной остановке, но девочка не приехала. Родственники заявили о её пропаже, в поисках участвовали сотрудники полиции, МЧС, служащие внутренних войск и волонтёры.

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