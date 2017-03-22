Томский университет произведёт сверхстойкий вольфрам для триллиона лампочек в год

Томский политехнический университет открыл производство уникального оксида вольфрама на основе собственной технологии. Сверхстойкий сплав имеет шанс завоевать рынок и помешать монополии Китая, узнал 22 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского политехнического университета.

Томский вуз откроет производство оксида вольфрама на базе собственной технологии получения паравольфрамита аммония. Предприятие планирует выпускать в год более 500 тонн вольфрама, который прочнее и дешевле зарубежных аналогов, с начала 2018 года.

Проект высокотехнологичного производства будет реализован университетом совместно с оборонным предприятием ЗАО «Закаменск». Партнёры рассматривают две промплощадки: Томскую особую экономическую зону (ОЭЗ) и территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Юрга». Окончательное решение будет принято ЗАО «Закаменск» с учётом всех технических условий.

Три года назад томский политех и предприятие «Закаменск» выиграли субсидию Правительства РФ в 160 млн рублей на развитие высокотехнологичного производства. Более 60 млн рублей были инвестированы в научные исследования и конструкторский проект с 2014 по 2015 год. Ещё 100 млн рублей субсидии потратили на закупку опытно-промышленного оборудования в конце 2016 года.

Первым результатом стало открытие в 2016 году производственной линии ТПУ для уникального сплава на градообразующем предприятии моногорода Закаменска в Республике Бурятии. Тогда предприятие инвестировало более 60 млн рублей в разработку новых методов обогащения вольфрамовой руды под требования производства ТПУ в Бурятии. Теперь ЗАО «Закаменск» инвестирует 1 млн рублей собственных средств в аналогичное производство под Томском.

«Производство оксида вольфрама в России уже есть, но оно недостаточно конкурентоспособно по сравнению с зарубежными компаниями. Себестоимость продукта, который будет выпускаться по технологии ТПУ, будет ниже, а конкурентоспособность — выше. В первые годы работы прибыль будет вкладываться в дозакупку оборудования и оптимизацию производства, что и дальше будет снижать себестоимость», — подчеркнул проректор ТПУ научной работе и инновациям Александр Дьяченко.

В планах ТПУ расширять производство буровых коронок и наконечников для свёрл в сотрудничестве с Томским инструментальным заводом, совместные проекты с Томским электроламповым заводом и предприятиями «Росатома».

Специалисты томского политеха напоминают, что вольфрам незаменим в нитях накаливания осветительных приборов, а также как добавка к жаростойким сплавам. Из всего объёма годового производства ТПУ — 500 тонн уникального вольфрама получится более 1,15 триллиона лампочек накаливания в 60 Вт, у которых КПД намного выше за счёт жаростойкости спирали.

Эти сплавы есть в составе деталей для двигателей космических кораблей, танковой брони и артиллерийских снарядов. По запасам вольфрама Россия занимает второе место в мире, уступая только Китаю, однако отстаёт по темпам добычи промышленности КНР примерно в 20 раз. Поэтому отечественной промышленности необходимо нарастить темпы добычи вольфрама и производства продуктов на его основе.

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