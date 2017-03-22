Вадим Репин сыграет на скрипке Страдивари на концерте под Новосибирском

Художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин пригласит мировых звезд в Бердск и сам сыграет на скрипке Страдивари, узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из сообщения пресс-службы Новосибирской филармонии.

В концерте «Поехали в Бердск», который состоится 22 марта во Дворце культуры «Родина», примут участие скрипачи из Великобритании, Бельгии и Германии. Со-Ок Ким, Леонард Шрайбер, Андрей Гридчук и Александр Князев представят программы камерной музыки. На сцене будут исполнены произведения Генделя, Моцарта, Шуберта. Руководитель проекта Вадим Репин сыграет на скрипке Страдивари.

«Все билеты на концерт с участием Репина раскуплены давно, потому что жители Бердска соскучились по хорошей музыке и ещё потому что билеты дешевые — 300 рублей», — сказала директора Дворца культуры «Родина» Людмилы Чуркиной. По её словам около шестидесяти билетов раздали как социальные ветеранам, инвалидам, также приглашенным чиновникам.

Вадим Репин дважды привозил в Бердск участников фестиваля. Тогда он высказывал недовольство залом, его акустикой и сценой. В прошлом году концерт не состоялся из-за ремонта «Родины».

Напомним, что четвёртый Транссибирский Арт-Фестиваль под руководством Вадима Репина открылся 15 марта, в его программе полтора десятка концертов с участием мировых звёзд.