 

Власти Красноярска выбрали место для первого в городе аквапарка и ищут инвестора

 22 марта, 11:23
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Власти Красноярска выбрали место для первого в городе аквапарка и ищут инвестора
Район будущего строительства, фото с сайта aerocto.ru

Администрация Красноярска определилась с местом для строительства первого в городе аквапарка, внеся соответствующие изменения в проект планировки микрорайона «Слобода Весны», узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из сообщения муниципальной газеты «Городские новости».

Парк водных развлечений, рассчитанный на одновременное пребывание трёх тысяч человек, появится на пересечении улиц 9 Мая и Подзолкова, неподалёку от ледового дворца «Арена Север». Проектом планировки определено, что в одном комплексе с аквапарком будет строиться и гостиница. Срок реализации проекта неясен, поскольку инвесторов на данный момент нет, при этом принятый проект развития микрорайона рассчитан на ближайшие 18 лет.

Решение выделить землю под строительство аквапарка было принято после публичных слушаний — жители города сами предложили властям построить центр водных развлечений. Кроме того, в первой половине марта мэрия провела опрос, в котором среди прочего красноярцам предлагалось отметить, каких развлечений не хватает в городе. Большинство указало, что не хватает как раз аквапарка.

Единственный центр водных развлечений на территории Красноярского края работает в Норильске. О различных проектах строительства первого аквапарка в Красноярске в последние три-четыре года сообщалось неоднократно, однако ни один проект в итоге до стадии строительства не дошёл.

Напомним, что в октябре 2016 года в Новосибирске открылся крупнейший в России аквапарк «Кварсис Аквамир» площадью около 40 тысяч квадратных метров и стоимостью 6,5 млрд рублей.

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