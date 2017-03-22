 

Жириновский обвинил бывшего красноярского депутата Носова в «дурацком законе»

 22 марта, 17:56
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Жириновский обвинил бывшего красноярского депутата Носова в «дурацком законе»
Дмитрий Носов, фото из социальной сети Facebook

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия намерена отозвать законопроект о запрете сотрудникам МВД выезжать за границу, эту инициативу в прошлом созыве парламента внёс изгнанный из фракции либерал-демократов Дмитрий Носов, узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из сообщения ТАСС.

«Сейчас будем пытаться отозвать этот дурацкий закон», — сообщил Жириновский журналистам. Он также напомнил, что Носов являлся автором нескольких подобных инициатив, что и стало одной из причин его исключения из партии.

Сам Носов уже прокомментировал заявление лидера ЛДПР на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, Жириновский не разобрался в проблеме, а законопроект вовсе не направлен на запрет выезда.

«Главный популист страны в своем стиле. То есть слышу звон, да не знаю, где он. Законопроект не о запрете выезда полицейским! Законопроект чисто технический, регулирует порядок и связан с полномочиями главы МВД. На количество выезжающих за границу полицейских законопроект не повлияет даже на 0,0001 %», — написал бывший депутат.

26-летний Носов известен как бывший дзюдоист, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Родившись в Чите и прожив большую часть жизни в Москве, в 2011 году он был избран в Госдуму от Красноярского края по списку ЛДПР. Проявил себя как лоббист закона о запрете курения в общественных местах.

Напомним, что в сентябре 2015 года именно Носов как основатель и лидер движения «Антидилер» стал одним из инициаторов задержания в Красноярске известного рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, и его коллеги по сцене Вадима Мотылёва (Слим). Выяснилось, что во время гастрольного концерта оба рэпера находились в состоянии наркотического опьянения. По приговору суда им пришлось провести в изоляторе временного содержания несколько суток.

После скандала с Долматовым руководитель высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев заявил об исключении Носова из партии, обвинив его в «личном пиаре». На думских выборах 2016 года Носов, чтобы стать кандидатом в депутаты, сначала участвовал в праймериз «Единой России», но неудачно, затем баллотировался по одномандатному округу в Красноярском крае при поддержке КПРФ, однако проиграл единороссу.

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