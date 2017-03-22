Жителей Новосибирска проверили на экологическую близорукость

Всероссийский экомарафон «360 минут» стартовал с акции в Новосибирске, в рамках которой десятки жителей города проверили своё «экозрение» по специальной таблице, на которой вместо традиционных букв изображены животные из Красной книги, передаёт 22 марта корреспондент Сиб.фм, побывавший на акции.

22 марта в Новосибирском зоопарке в рамках экоакции волонтёры предлагали посетителям проверить себя на близорукость по специальной таблице «проверки зрения», где вместо традиционных букв изображены животные из Красной книги России: от относительно распространённых до вымирающих видов.

На верхней строчке таблицы располагался беломордый дельфин — их осталось 100 тысяч особей. Нижнюю строчку занял амурский тигр, который находится на стадии вымирания — по данным переписи 2015 года на российском Дальнем Востоке насчитывается не более 540 особей. Участникам акции волонтёры вручали значки с изображением вымирающих видов животных.

«Незаконную добычу тигров нужно прекратить, необходимо ужесточить контроль — только так можно разрешить эту проблему», — сказал участник акции Евгений Хоруженко из Новосибирска.

Новосибирская акция дала старт главному Всероссийскому экологическому волонтёрскому марафону «360 минут» компании En+ Group. Подобная акция прошла в 10 городах России. В Сибири участниками марафона стали жители всех крупных городов: Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Абакана. Главная задача экомарафона — максимально широко привлечь внимание общественности к проблемам экологии в стране.

«Мы проводим экомарафон „360 минут“ в седьмой раз, — отметила руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачёва. — В год экологии мы подошли к проблеме комплексно, реализуя, помимо марафона, целый ряд инициатив по экологическому просвещению и волонтёрству. Мы надеемся, что своим примером нам удастся подтолкнуть к ответственному отношению к природе большее число людей».

Марафон «360 минут» в 2017 году включён в официальный список мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии РФ, проводимых в рамках Года экологии и 100-летия Заповедной системы России.

География экомарафона в 2017 году расширена. Среди региональных партнёров акции — крупнейшие сибирские заповедники: Байкальский государственный природный биосферный заповедник, Государственный природный заповедник «Хакасский», природный заповедник «Столбы», Сихотэ-Алинский заповедник, Даурский заповедник, Кавказский заповедник, заповедник «Саяно-Шушенский», национальный парк «Ергаки», Кенозерский национальный парк.

Среди партнёров марафона — Национальный фонд «Страна заповедная» и Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело». С марта по октябрь 2017 года организаторы запланировали десятки экологических мероприятий с участием порядка 100 тысяч волонтёров.

Напомним, что за последние шесть лет волонтёры акций «360 минут» подняли, вырыли и достали со дна Байкала мусор объёмом свыше 4,8 тысяч кубических метров. Мусор утилизировали и частично переработали. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.