 

Жительницы Алтайского края подрались на телепередаче «Пусть говорят»

 22 марта, 13:31
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Жительницы Алтайского края подрались на телепередаче «Пусть говорят»
Стоп-кадр с телепередачи «Пусть говорят»

Во время съёмок телешоу «Пусть говорят» на Первом канале жительницы Алтайского края устроили драку, узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из выпуска шоу на канале YouTube.

Телешоу «Пусть говорят» вышло в эфир Первого канала 21 марта. На передаче обсуждали 28-летнюю Александру Дробышеву из села Смоленское Алтайского края, которую хотят лишить родительских прав за разгульный образ жизни. Дробышева воспитывает трёхлетнюю дочь.

Родственники со стороны отца девочки настаивают на лишении родительских прав матери. Они утверждают, что Дробышева постоянно пьёт и не занимается ребёнком. В подтверждение своих слов родственники показали в студии видео, на котором заснята драка между пьяной Дробышевой и собутыльницами.

Заступиться за главную героиню передачи приехала её родная сестра. Со словами «Вы что здесь цирк устроили!» она выскочила из-за кулис и накинулась с кулаками на одну из родственниц, выступавших против Дробышевой. Их быстро развели в разные стороны. Съёмки продолжились.

В ходе обсуждений, которые сопровождались нецензурной лексикой, выяснилось, что Дробышева уже лишена родительских прав на двоих детей. В отношении третьего ребёнка суд лишать прав женщину не стал.

Напомним, что в апреле 2016 года новосибирский экс-священник игумен Феодосий попал в полицию после съёмок в телепередаче «Пусть говорят» на Первом канале.

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