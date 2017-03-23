Автор скандала в Новосибирской больнице выступит в суде с «АСТ-54»

Жительница Новосибирска Алёна Махова, рассказавшая о брошенном ребенке в больнице, готова вновь обвинить врачей на суде по иску медучреждения к сообществу «АСТ-54». Представители истца — сотрудники больницы сообщили о голословности обвинений по результатам внутренних проверок и работы следователей, узнал 23 марта корреспондент Сиб.фм в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

Автор поста о «брошенном медперсоналом мальчике» в популярном паблике «АСТ-54» сообщила, что сама готова выступить на суде. Ранее, 13 марта, юристы Новосибирской областной клинической больницы подали иск к сообществу о защите деловой репутации.

«В декабре прошлого года девушка Алёна навещала родственника, который лежал с Глебом в одной палате. Она решила принять сверхактивное участие в судьбе мальчика и привлекла к посещению нескольких знакомых. Посетители почему-то решили, что будут и дальше участвовать в судьбе мальчика, при этом спровоцировали несколько конфликтов в больнице, вели себя некорректно. Затем начались обвинения, затем они разместили пост с обвинениями медперсонала в соцсетях и мы запретили им посещения. После огласки в СМИ и вовлечения следователей их посещения прекратились», — рассказали в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы при беседе с корреспондентом Сиб.фм.

Тогда историю Алёны Маховой процитировали десятки СМИ Новосибирска, через несколько дней больница выпустила официальный комментарий. В учреждении утверждали, что подросток по имени Глеб был доставлен 19 ноября с адреса регистрации по месту жительства в сопровождении отца. Было проведено несколько операций, однако 5 декабря 15-летний пациент обратился к лечащему врачу с просьбой прекратить лечение. Заявление подростка было направлено отцу и в отдел опеки и попечительства Кировского района Новосибирска, после чего больной решил продолжить лечение в стационаре. По данным Сиб.фм мальчик перенёс ещё несколько операций, поскольку у него плохо приживалась пересаженная кожа.

Был сложный подросток, который вёл себя демонстративно и по-разному, тяжело переносил медицинские процедуры. Его выписали 25 января 2017 года, он ушёл от нас сам и теперь регулярно приходит на контроль, рассказали Сиб.фм в Облбольнице.

После подачи иска от больницы к «АСТ-54» основатель популярного паблика Виталий Полищук призвал автора поста Алёну Махову сделать публичное высказывание.

«Вообще врачи и сам ожоговый центр профессиональны. Но тут издержки профессии. Постепенно некоторые медработники забывают о милосердии. Мол, «и чо ну кровь...ну грязные бинты». А то, что ребёнок месяц пил из под крана и на ужин брал 10 кусков хлеба... И что к нему никто не приходил...Никого это не волновало?«,— написала в комментариях к посту «АСТ-54» Алёна Махова.

Жительница Новосибирска заявила, что пойдёт в суд, чтобы «высказать всё в лицо». Представители больницы сообщили Сиб.фм, что юристы готовят документы по делу. По информации Кировского районного сда Новосибирска заседание по гражданскому делу назначено на 14 апреля.

Напомним, что врачи потребовали опубликовать опровержение в «АСТ-54». Согласно данным суда, в сообщении указывалось «на грубое отношение, „беспредел“ в отношении подростка со стороны медицинского персонала», которые нанесли оскорбления как руководству учреждения, так и каждому сотруднику отделения лично. новосибирские следователи не подтвердили порочащую информацию в ходе доследственной проверки, говорится в сообщении суда. Владелец «АСТ-54» рассказал, что процитировал слова подписчицы собственного паблика, которая рассказывала о произошедшем со своих слов.