Жители Кемерова стали лучшими на «100 уроках грамотности» в России

Ученики из Кемерова лучше всех прошли стодневные онлайн-курсы ликвидации безграмотности, Красноярск занял второе место рейтинга, Москва — третье, узнал 23 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте проекта Likbez.org.

Кемерово назвали городом самых активных борцов за грамотность в русском языке по итогам проекта «Ликвидация безграмотности: 100 уроков практической стилистики, риторики и культуры речи». Сайт Likbez.org подвёл итоги стодневных онлайн-курсов преподавателя МГУ Лидии Малыгиной.

Теоретические занятия проводились в аудио либо видеоформате, после этого они получали домашние задания. Курс включает проверочные тесты, самостоятельные и контрольные работы, экзамен. Авторы курса утверждают, что на обучение у слушателя уходило по 20-25 минут в день. Рейтинг лучших учеников составлялся на основе правильности выполнения задания и скорости его подготовки.

«Приятно удивили знания учеников из Кемерова и готовность слушателей к экспериментам. Но есть ученики, которые до сих пор „растягивают удовольствие“. Москвичи делают домашние работы очень хорошо, но по скорости выполнения заданий уступают жителям Кемерова», — подчеркнула доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Лидия Малыгина.

Научный руководитель Likbez.org Лидия Малыгина также пропагандирует чистоту и красоту русского языка и речи в передачах на федеральном радио «МАЯК» «Говорим правильно», в эфире программ «Беседы о русском языке» на «Радио Москвы» и «Ликвидация безграмотности» на «Радио России Культура».

Напомним, что Владимир Познер не успеет прочитать Тотальный диктант в Новосибирской филармонии. Организаторы Тотального диктанта планируют использовать акустические особенности площадки и пригласить известного «диктатора» с выдающимся голосом — это может быть певец, телеведущий, киноактёр или другой мастер слова.

Зал имени Каца уникален не только вместительностью, но и хорошей акустикой, которая передаст все оттенки речи «диктатора», что способно помочь более грамотно написать диктант, подчеркнули в оргкомитете. Площадка на базе НГУ вместит 1,5 тысячи человек в нескольких аудиториях.