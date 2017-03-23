 

«АСТ-54» получил иск от новосибирской больницы за ущерб репутации медперсонала

 23 марта, 12:32
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«АСТ-54» получил иск от новосибирской больницы за ущерб репутации медперсонала
фото получены от сообщества www.vk.com/act54

Новосибирская областная клиническая больница подала в суд на владельцев «АСТ-54» за слова о «грубом обращении с мальчиком», которое следователи не подтвердили. Основатель популярного сообщества сослался на цитату очевидцев, узнал 23 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Кировского районного суда Новосибирска.

Сотрудники новосибирской больницы оскорбились на сообщение «АСТ-54» о грубом медперсонале от 16 декабря 2016 года. Руководство ГБУЗ Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» подала иск о защите деловой репутации и компенсации морального вреда.

Врачи потребовали опубликовать опровержение в «АСТ-54». Согласно данным суда, в сообщении указывалось «на грубое отношение, „беспредел“ в отношении подростка со стороны медицинского персонала», которые нанесли оскорбления как руководству учреждения, так и каждому сотруднику отделения лично.

Ранее новосибирские следователи не подтвердили эту порочащую информацию в ходе доследственной проверки, говорится в сообщении суда. Владелец «АСТ-54» рассказал, что процитировал слова подписчицы собственного паблика, которая рассказывала о произошедшем со своих слов.

«У нас не было цели кого-то опорочить, мы лишь городская трибуна. Мы приковываем такое внимание, потому что мы — самый популярный паблик в Новосибирске. Мне непонятно желание администрации больницы идти в суд, они с декабря могли найти время, чтобы обсудить ситуацию лично. Вероятно, это попытка юридического отдела больницы выслужиться», — пояснил TJournal основатель «АСТ-54» Виталий Полищук.

Он отметил, что популярный паблик не указывает источников сообщения, так как «большинство городских СМИ узнают новости от нас». Сейчас администрация паблика выясняет у автора, будет ли «она сама представлять свои интересы в суде». Гражданский иск будет рассматриваться в Кировском районном суде Новосибирска 13 апреля 2017 года.

Напомним, что 16 декабря 2016 года следователи организовали проверку сообщения в «АСТ-54» о 15-летнем мальчике с обгоревшими ногами: согласно первоисточнику, его била мачеха, а отец выгнал зимовать на дачу без отопления. Тогда добровольцы создали группу «Помощь Глебу из ожогового центра» «ВКонтакте» 16 декабря и договорились носить продукты мальчику, однако вскоре группа была удалена.

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