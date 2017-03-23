 

Более 200 человек были эвакуированы из горящей школы в Красноярском крае

 23 марта, 15:56
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Более 200 человек были эвакуированы из горящей школы в Красноярском крае
Мотыгинская школа № 1, фото из соцсети «ВКонтакте»

Сильный пожар произошёл в деревянной двухэтажной школе в посёлке Мотыгино в Красноярском крае; после сообщения о возгорании из здания было эвакуировано 159 детей и 50 человек персонала, узнал корреспондент Сиб.фм 23 марта из сообщения ГУ МЧС по региону.

Пожар вспыхнул около 12:00 по местному времени в начальной школе № 1 Мотыгинского района. На момент возгорания в школе шли уроки, после сигнала тревоги персонал вывел детей из здания и разместил в соседнем отдельно стоящем спортивном зале.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через две минуты после поступления сигнала о пожаре. На момент прибытия двухэтажное деревянное здание школы было охвачено огнём. Через 40 минут пожар был локализован, а в 14:15 пожар ликвидировали на площади в 800 квадратных метров. Погибших и травмированных нет», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Причины пожара уточняются. Каков ущерб, нанесённый огнём и возможна ли в последующем эксплуатация здания, не сообщается.

Напомним, в начале марта в посёлке Земляная Заимка Новосибирской области двое малолетних детей погибли при пожаре, возникшем из-за детской шалости в частном доме. До прибытия пожарных пятилетнего мальчика и его годовалого брата пытались спасти соседи, они взломали входную дверь и вытащили одного ребёнка, но к этому моменту он уже умер от отравления угарным газом. Тело второго ребёнка пожарные нашли в дальней комнате.

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