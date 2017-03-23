 

«Чистая Слобода» победила на интернет-выборах лучшего стройобъекта Новосибирска

 23 марта, 10:24
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«Чистая Слобода» победила на интернет-выборах лучшего стройобъекта Новосибирска
Фото предоставлено пресс-службой «Чистой Слободы»

Микрорайон «Чистая Слобода» стал победителем в народном голосовании по выбору лучшего строительного объекта Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 22 марта из сообщения пресс-службы «Чистой Слободы».

Подведение итогов голосования прошло на II выставке «СтройГород Новосибирск», которая объединила на своей площадке несколько десятков застройщиков и городских агентств недвижимости. По словам организаторов, мероприятие посетили около трёх тысяч человек.

В рамках выставки «Чистая Слобода» приготовила гостям специальные цены на квартиры в новостройках и организовала консультации, детально рассказав об интересной и комфортной жизни микрорайона. Приятным дополнением к экспозиции стал розыгрыш подарков от «Чистой Слободы» — полезной техники для уютного дома.

Самое интересное оставили на десерт: в финале мероприятия состоялось долгожданное подведение итогов народного голосования за лучший строительный объект города, в котором «Чистая Слобода» одержала заслуженную победу, став первой среди 29 номинантов.

«Второй год подряд благодаря сплочённости и поддержке нашей дружной семьи — жителей и гостей микрорайона, „Чистая Слобода“ признаётся лучшей! Спасибо каждому из вас за голос, признание и доверие. Мы строим светлое будущее!» — говорится в сообщении компании.

Видео с церемонии награждения размещено на странице «Чистой Слободы» в социальной сети Instagram (аккаунт @chistayasloboda), а фотоотчёт — в официальной группе «Чистая Слобода» в сети «ВКонтакте».

Хотите стать жителем микрорайона, который второй год подряд признаётся лучшим строительным объектом Новосибирска? Звоните в офисы продаж «Чистой Слободы» (383) 274-37-37 и записывайтесь на экскурсию по микрорайону.

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