Финалистки конкурса красоты заправили автолюбителей в Новосибирске

Настоящую рабочую смену на заправке провели участницы конкурса «Миссис Хрустальная корона Сибири-2017», который в эти дни проходит в Новосибирске, сообщает корреспондент Сиб.фм.

24 марта по итогам акции.

На голове — хрустальная корона, в руках — заправочный пистолет. Так встречали автомобилистов королевы красоты на автозаправочной станции по Фабричной улице. На конкурсе «Миссис Хрустальная корона Сибири-2017» участницы должны были показать, насколько быстро осваивают новые для себя профессии. Они уже готовили изысканные блюда с шеф-поваром, соревновались в управлении картом, изучали тайский бокс, теперь красавицам предстояло поработать на АЗС.

Принимать бензовоз и отбирать пробы топлива для проверки им пока не поручали, для этого нужна серьезная подготовка, но для заправки автомобилей, приготовления хот-догов и уборки территории квалификации миссис вполне хватило, тем более после мастер-класса и инструктажа по технике безопасности. В течение дня девушки смогли попробовать себя и в роли операторов, и в роли заправщиц.

«Когда приходишь заправляться, вроде бы кажется, что все просто. Но когда я сама встала за кассу, сразу же растерялась — нужно многое учесть, в том числе проверить вид топлива, которым водитель заправляется, начислить бонусы, выдать сдачу, предложить выгодные покупки по акции и ещё пожелать счастливого пути, — прокомментировала участница конкурса, владелица модного салона красоты в Новосибирске Юлия Стаканова. — Не всегда получалось все успеть, конечно».

В процессе заправки девушки в спецодежде и коронах успевали протереть фары и окна машин, улыбаться и фотографироваться с водителями. Автомобилисты были явно удивлены: «Такое эстетическое удовольствие получил при заправке в первый раз, — шутит Владимир на белой „Тойоте“. — Представить себе не мог, что такое возможно! Я и заправился, и порадовался, и даже фото на память сделал».

Сначала девушки смущались, но позитивная реакция автолюбителей придавала им уверенности в себе: «Освоение нового- это всегда интересно. У нас не просто конкурс, а все по-настоящему, это непередаваемые эмоции», — поделилась впечатлениями инженер по реализации электрической энергии Зинаида Любецких.

Жюри на конкурсе было совершенно не строгое — при такой красоте сложно сохранять объективность. Например, солист Новосибирского оперного театра Владимир Огнев оценивал то, насколько убедительно девушки произносят речь операторов. Представитель автомобильного паблика АСТ-54 Григорий Нохрин и руководитель новосибирского байкерского сообщества Константин Нельзин проверяли, как девушки справляются с заправкой автомобиля.

Большинство баллов были высокими. Победительницы получили в подарок бонусные карты «Нам по пути» с разным номиналом — в обычной жизни все девушки оказались автолюбительницами.

«Сибирские красавицы погрузились в будни операторов и поняли, что улыбка и пожелания счастливого пути — это только часть работы на АЗС. Финалистки неплохо справились с работой, которую мы им смогли доверить под присмотром опытных сотрудников, но главное — они подарили улыбки и позитивные эмоции автолюбителям», — отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в Сибирском Федеральном округе Андрей Терентьев.