 

Хакасия сократит чиновников ради экономии бюджета

 23 марта, 11:13
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Хакасия сократит чиновников ради экономии бюджета
виктор зимин, фото с сайта kremlin.ru

Глава Хакасии Виктор Зимин поручил провести в республике массовые сокращения чиновников ради экономии бюджетных средств, только в аппарате правительства региона будут уволены не менее 40 человек, узнал корреспондент Сиб.фм 23 марта из сообщения пресс-службы правительства Хакасии.

По словам Зимина, в регионе сложилась крайне напряжённая обстановка, требующая ужесточения контроля за расходами, при этом республика имеет обязательства перед Минфином РФ не наращивать расходы на содержание управленческого аппарата. Однако ряд муниципальных образований Хакасии за 2016 год потратили денег гораздо больше, чем им полагалось.

«Перерасходовали 114 млн рублей. Отдельно отличились Черногорск и Ширинский район, и это как раз те территории, которые не могут за построенные детские сады рассчитаться. Причём денег, сверх положенного потраченных на себя, как раз бы хватило, чтобы закрыть обязательства по садикам. Это как так получается?» — задался вопросом Виктор Зимин на совещании в правительстве региона.

По словам главы Хакасии, по итогам 2016 года семь городов и районов республики превысили утверждённые нормативы по расходам на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих. При этом повышение не коснулось рядовых госслужащих. Исходя из этого, Зимин поручил министерству финансов Хакасии приостановить межбюджетные трансферты из республиканского бюджета муниципальным образованиям, отличившимся высокими зарплатами чиновников — до момента устранения указанных нарушений.

Напомним, что по подсчётам Росстата, самые большие зарплаты в Сибири у чиновников Томской области — в месяц они получают 56,5 тысячи рублей. Впрочем в Хакасии региональным чиновникам платят немногим меньше — около 51 тысячи рублей. Численность муниципальных и региональных чиновников в Хакасии составляет две тысячи человек. Среди регионов Сибири меньше только в Туве (1,56 тысячи) и в Республике Алтай (1,1 тысячи).

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