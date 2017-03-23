Лидер «Родины» потребовал от генпрокурора провести проверку больниц Новосибирска

Председатель партии «Родина» депутат Госдумы Алексей Журавлёв направил запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием провести проверку системы здравоохранения Новосибирска, по мнению парламентария, существующие в ней нарушения могут «угрожать жизни и здоровью пациентов», узнал корреспондент Сиб.фм 23 марта из сообщения на официальном сайте партии.

Журавлёв ссылается на данные, полученные им от депутата новосибирского горсовета Вячеслава Илюхина, который сообщил о низком качестве медицинских препаратов в аптеках города и области, а также о неудовлетворительном состоянии ряда медицинских организаций столицы региона и нарушениях при проведении госзакупок в сфере здравоохранения.

«В связи с тем, что нарушения законности в области здравоохранения, о которых говорится в обращении, могут нанести ущерб не только системе здравоохранения Новосибирской области, но и угрожать жизни и здоровью пациентов, (прошу — прим. Сиб.фм) дать поручение провести проверку фактов, изложенных в обращении депутата Илюхина, и в случае наличия оснований принять предусмотренные законом меры прокурорского реагирования», — говорится в запросе Журавлёва.

Согласно информации, размещённой на сайте партии «Родина», в начале года Илюхин, в частности, заявлял: инсулинозависимые новосибирцы жалуются на то, что получаемые ими по льготным рецептам лекарства не оказывают должного терапевтического воздействия. Ряду пациентов и вовсе был нанесён вред здоровью. Росздравнадзор подтвердил, что в выдаваемых препаратах активного вещества содержалось меньше, чем это предусмотрено нормативными документами.

«В результате поставок препарата, не соответствующего требованиям, бюджет Новосибирской области понёс дополнительные расходы на приобретение эффективного лекарственного средства», — сделал вывод новосибирский депутат.

Илюхин также указывал на то, что средняя цена инсулина в Новосибирске составляет 769,27 рубля, в то время как средняя цена данного препарата по Сибирскому федеральному округу — 698 рублей. По мнению депутата, в системе госзакупок препаратов присутствуют «систематические злоупотребления в интересах определённых лиц».

Обращал Илюхин и внимание властей на то, что пульмонологическое отделение городской клинической больницы № 1 находится в аварийном состоянии: не работают ванные и душевые комнаты, больные размещаются в коридорах, отсутствует необходимое медицинское оборудование. «После публикации данных фактов в СМИ и обращения партии „Родина“ в минздрав Новосибирской области были приняты косметические меры, неспособные кардинально повлиять на улучшение качества оказания медицинских услуг», — полагает депутат Илюхин. По сообщениям, поступающим к парламентарию, подобная ситуация сложилась в больницах № 11 и № 34 Новосибирска, а также в Барабинской, Венгеровской и Чановской районных больницах области.

Напомним, в октябре 2016 года в Иркутской области депутат местного Законодательного собрания Николай Труфанов провалился под подгнивший пол во время визита в больницу Качугского района, построенную около века назад. После этого парламентарий заявил, что лично убедился в необходимости строительства новой больницы.