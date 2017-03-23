Мэрия Новосибирска отказала Навальному в проведении пикета «Он вам не Димон»

Команде оппозиционера Алексея Навального городские власти отказали в проведении пикета и митинга против коррупции в центре Новосибирска, однако оппозиционеры всё равно собираются выйти на пикет, рассказал корреспонденту Сиб.фм 23 марта руководитель новосибирского штаба Навального Сергей Бойко.

22 марта команда Навального заявляла в Первомайском сквере Новосибирска пикет под нашумевшим названием «Он вам не Димон» — расследование Фонда по борьбе с коррупцией о незаконной недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева. В официальных документах пикет заявлялся как «Пикет в поддержку требования расследовать факты коррупции должностных лиц».

«Сегодня нам отказали без предоставления альтернатив, — сказал корреспонденту Сиб.фм Сергей Бойко. — В части 3 статьи 12 ФЗ („О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“) указано, что публичное мероприятие считается согласованным не только после получения подтверждения от органов власти, но и в случае, если они не предоставили альтернатив для проведения в другом месте или в другое время. Мы в свою очередь считаем такой отказ незаконным, пикет — согласованным и будем на него выходить».

Стоит отметить, что накануне, 22 марта, мэрия Новосибирска отказала Навальному в проведении митинга «Против коррупции в высших эшелонах власти» на площадке у фонтана рядом с театром «Глобус».

«Площадка у „Глобуса“, согласно постановлению правительства НСО, не требует согласования вовсе: уведомил мэрию и проводи мероприятие, — пояснил Бойко. — Но! Оказывается, прямо вчера у „Глобуса“ начала проваливаться плитка. Чтобы её разобрать, мэрии хватило и дня — можете проверить. А вот чинить они её собираются до 30 апреля, о чём нам радостно и сообщили. Митинга у „Глобуса“ не будет».

Напомним, что в феврале 2017 года Алексей Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной компании. Оппозиционер планирует баллотироваться в президенты России.