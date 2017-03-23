Мэрия Улан-Удэ набирает киберотряд для мониторинга «групп смерти» в интернете

Комитет молодёжной политики Улан-Удэ набирает добровольцев для мониторинга в интернете «групп смерти», узнал корреспондент Сиб.фм 23 марта из сообщения информационного агентства Байкал-Daily.

На совещании в комитете по социальной политике заместитель председателя департамента по социальной и молодёжной политике, начальник управления по делам молодёжи Эрдэни Дымчиков предложил сформировать киберотряд для борьбы с «группами смерти».

Участниками киберотряда станут люди от 18 лет, умеющие быстро находить актуальную информацию в поисковых системах и ориентироваться на разнообразных форумах и в социальных сетях.

Перед началом работы участники пройдут обучающие курсы, помогающие выявлять «дистанционных убийц», администраторов «групп смерти» и запрещённый сетевой контент. Как отметил Эрдэни Дымчиков, киберотряд — одна из профилактических мер в борьбе с деятельностью «групп смерти».

Преступники, создающие «группы смерти», прежде всего, нацелены на детей с неокрепшей психикой или подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 27 февраля две девятиклассницы погибли, упав с высоты 12-го этажа в городе Усть-Илимске Иркутской области. Аккаунты девушек в социальных сетях свидетельствуют о том, что обе принимали участие в игре «Синий кит» в соцсети «ВКонтакте».