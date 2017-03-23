Новосибирские архитекторы-футуристы спроектировали фасад «Крымской волны»

Архитекторы Биотехнопарка наукограда Кольцово в Новосибирской области начали монтаж фасада из металла и стекла для аэровокзала в Симферополе. Аэропорт назвали «Крымская волна» благодаря форме фасадов и кровли, узнал 23 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения руководителя Space Structures Дениса Герасимова в Facebook.

Создатели футуристичных достопримечательностей Новосибирска спроектировали фасад аэровокзала «Крымская волна» в Симферополе. «Архитектурно-конструкторское бюро. Кашин, Герасимов» выполнили часть проекта аэровокзала для южнокорейской компании Samoo Architects & Engineers.

Фасад аэровокзала будет выполнен в архитектуре сетчатых структур: 150 изогнутых металлических колонн будут несущими для тысяч треугольных сегментов из алюминия и прозрачного стекла.

Конструкции будут объединены в 130 блоков высотой от 10 до 34 метров. Каждый из них имеет уникальную структурную сетку, общая площадь остекления фасада составит более 10 тысяч квадратных метров. Сейчас идёт производство блоков фасада и подготовка к монтажу конструкции.

Проект аэровокзального комплекса «Крымская волна» в Симферополе предполагает, что модернизация аэропорта завершится к летнему туристическому сезону 2018 года, согласно данным правительства Республики Крым. Будет построен новый аэровокзальный комплекс с терминалом и 20 служебными зданиями, способный обслужить от 7 до 10 млн пассажиров в год.

Вокруг аэровокзала появится гостиничная и деловая инфраструктура с двумя каскадами фонтанов в форме скалы Золотые ворота. Стоимость проекта составит более 32 млрд рублей в рамках частно-государственного партнёрства, предполагаемая доля инвесторов составит 51 %.

Напомним, что новосибирский аэропорт потратит на приём российских пассажиров более 1,2 млрд рублей. Руководство аэропорта Толмачёво намерено объединить внутренний и международный терминалы, площадь здания увеличится с 58 тысяч м² до 98 тысяч м², количество телетрапов вырастет до девяти. Проект обновлённого терминала внутренних авиалиний будет готов к середине 2017 года. Строительство может занять два года, со второй половины 2017 до начала 2019 года.