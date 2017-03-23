Волонтёры нашли исчезнувшую новосибирскую школьницу в торговом центре Красноярска

Красноярские волонтёры нашли пропавшую в Новосибирске 14-летнюю школьницу в торговом центре «Планета» Красноярска, рассказала корреспонденту Сиб.фм 23 марта руководитель сообщества волонтёров «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина.

Волонтёры больше месяца искали по всему Новосибирску и Красноярску пропавшую 14-летнюю новосибирскую школьницу. Утром 15 февраля девушка вышла из дома в направлении школы, после чего родители её больше не видели. Мобильный телефон девушки не отвечал, но она появлялась онлайн в социальной сети.

Родственники выдвинули версию, что девушка могла отправиться в Красноярск. К поискам подключились красноярские волонтёры. 22 марта они нашли школьницу в красноярском ТРЦ «Планета».

«Нашли её наши волонтёры, сфотографировали в компании таких же подростков, отправили фото её сестре, та опознала, — пояснила кореспонденту Сиб.фм Оксана Василишина. — После этого мы вызвали полицию, они приехали — тоже опознали, что это именно она, так как и у них была на неё ориентировка, и забрали в отдел. Она убежала вместе с пропадавшей неоднократно и размещавшейся у нас в поисках другой 14-летней девушкой. Почему они это сделали — мы спрашивать не стали, тут уже работа полиции».

Напомним, что в октябре 2014 года в Новосибирской области без вести пропавшая 15-летняя школьница нашлась в родном селе Коурак Тогучинского района.