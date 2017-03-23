Омские полицейские задержали подозреваемых в неудачном взломе банкоматов

Омские полицейские задержали пятерых молодых местных жителей, которых подозревают в неудачном взломе двух банкоматов с помощью газового баллона, узнал корреспондент Сиб.фм 23 марта из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

По версии следствия, подозреваемые в январе 2017 года ночью входили в помещения круглосуточных банкоматов и пытались повредить их с помощью газового оборудования. Обе попытки оказались неудачными, деньги они не достали — системы защиты банкоматов оказались прочнее, чем предполагали злоумышленники.

Полицейские установили и задержали подозреваемых — ими оказались пятеро молодых жителей Омска в возрасте от 22 до 29 лет. У них изъяли орудия преступления: газовый баллон, специальный шланг и электрический кабель.

По фактам взлома возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, что в августе 2013 года начальник отдела полиции в Хакасии пытался «от скуки» взломать банкомат кувалдой. Он забрался в магазин и после его закрытия попытался вскрыть корпус терминала.