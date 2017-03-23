Шестеро подростков делали экстремальные селфи на 20-метровой трубе в Новосибирске

Транспортные полицейские в Новосибирске сняли с 20-метровой трубы путепровода, проходящего над железной дорогой, шестерых подростков, которые делали экстремальные селфи, рассказала корреспонденту Сиб.фм 23 марта сотрудник пресс-службы УТ МВД России по СФО Аягоз Ашимова.

Во время рейда на перегоне станций Западная площадка — Обь полицейские заметили группу подростков, расположившихся на трубе путепровода высоко над землёй. Кроме того, прямо под ними проходила высоковольтная линия контактной сети.

Полицейские помогли подросткам спуститься на землю. Экстремалами оказались шестеро 15-летних жителей Новосибирска. Школьники признались, что неоднократно забирались на трубу и проводили там свободное время, наблюдали за поездами и делали экстремальные селфи.

Мальчиков доставили в отдел по делам несовершеннолетних на станции Новосибирск. Инспекторы отдела привлекли родителей к административной ответственности и провели профилактическую беседу. Оказалось, что родители не знали об экстремальном увлечении сыновей.

Напомним, что в марте в Омске появилась в продаже жевательная резинка Five в упаковке с промоакцией «Правда или действие», где в одном из заданий предлагалось забраться на максимально высокую точку и сделать селфи. По мнению жителей Омска, это может подталкивать детей к суициду.

19 июня 2015 года побросток в Кемеровской области залез на опоры моста, ограждающие железнодорожные пути и попросил друзей сфотографировать его на мобильный телефон. Подростка ударило током, он упал под проходящий поезд и погиб.