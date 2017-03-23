Росприроднадзор назвал НПЗ вероятным источником загрязнения воздуха в Омске

Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) является наиболее вероятным источником загрязнения воздуха в Омске, когда предельно допустимая концентрация этилмеркаптана была превышена в 400 раз, узнал корреспондент Сиб.фм 23 марта из сообщения агентства ТАСС.

Жители Омска жаловались на резкий запах с 9 марта. Специалисты установили, что причиной загрязнения является этилмеркаптан, который примешивают к природному газу в качестве добавки — благодаря резкому запаху он предупреждает об утечке.

«В результате оперативных мероприятий круг предприятий, подозреваемых в загрязнении атмосферы, сузился до одного объекта — до буферных прудов Омского нефтеперерабатывающего завода», — сказал заместителя руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергея Еремина.

Буферные пруды — это часть очистных сооружений, на них сейчас сотрудники ОНПЗ проводят ремонтные работы, лёд на прудах вскрыт, содержимое отстойников изымается и вывозится.

По предварительным данным, в результате работы ОНПЗ этилмеркаптан мог попасть в очистные системы завода ещё в советское время, а загрязнение спровоцировали ремонтные работы.

В 2009 году завод получил штраф и предприсание Росприроднадзора об инвентаризации всех отходов, накопившихся с 1950-х годов.

Напомним, что 22 марта губернатор Омской области Виктор Назаров потребовал от надзорных органов в течение двух дней разобраться с причиной загрязнения воздуха в Омске.