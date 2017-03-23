 

Сериал снимут про ангарского маньяка Михаила Попкова

 23 марта, 10:17
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Сериал снимут про ангарского маньяка Михаила Попкова
Попков на следственном эксперименте. Фото ГУ МВД по Иркутской области

Компания Yellow, Black and White приступила к работе над фильмом о серийном убийце, сюжет которого будет основан на реальной истории ангарского экс-милиционера Михаила Попкова, который убил более 80 женщин, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Медузы» 23 марта.

История о серийном убийце Михаиле Попкове и следователях, которые его вычислили, ляжет в основу нового сериала. Сериал, скорее всего, будет называться «Ангарск 81». Попков сознался в 81 убийстве женщин. К проекту уже проявил интерес Первый канал.

«Мы уже работали над сериалом о серийном убийце в провинциальном городе, но когда прочитали материал „Медузы“ об „ангарском маньяке“, решили трансформировать нашу историю и придать ей реалистичности», — рассказал генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Михаил Попков — бывший милиционер из Ангарска Иркутской области. Он убивал женщин в период с 1992 по 2010 год. Трупы женщин находили в Ангарске и Ангарском районе в лесах, на обочинах дорог и кладбищах. Большинство убитых были найдены обнажёнными, на телах имелись следы изнасилования. В 2002 году для поимки серийного убийцы сформировали новую следственную группу.

Оперативникам удалось вычислить и задержать Попкова только в 2012 году. Во своё оправдание он заявил, что убивал только тех женщин, которые, по его мнению, вели аморальный образ жизни.

Напомним, что в январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. А в январе 2017 года он признался ещё в 59 убийствах.

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