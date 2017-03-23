Синоптики объяснили причину смога над Новосибирском

Жителей Новосибирска встревожил смог над городом, причиной которому стал антициклон, «заперший» загрязняющие вещества в нижнем слое атмосферы, но новосибирские предприятия не спешат снижать вредные выбросы, рассказал корреспонденту Сиб.фм 23 марта пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Утром 23 марта в соцсетях стали появляться фотографии смога над Новосибирском. Обеспокоенные жители города делали фотографии в разных районах.

«Смог — это громко сказано. Мы всё-таки не Кузбасс, — сказал Ренад Ягудин корреспонденту Сиб.фм. — Причина же смога над Новосибирском в том, что у нас область высокого атмосферного давления. Антициклон стоит уже больше недели. И он способствует формированию штилевой ситуации имбрессионного распыления температуры с высотой. Так образуется система „запирающего слоя“: все вредные вещества не рассеиваются, а запираются в нижнем слое. В прошлые дни тоже была повышенная концентрация вредных веществ в воздухе в разных районах городах. Это и формальдегиды, и окись углерода (угарный газ). Также начала появляться пыль».

По словам Ягудина, 21 марта Гидрометцентр объявлял по городу режим № 1 для предприятий и организаций. При этом режиме они должны на 30 % снижать выбросы загрязняющих веществ.

«Но предприятия являются самостоятельными хозяйствующими субъектами и не всегда прислушиваются к рекомендациям», — добавил он.

В настоящее время производятся замеры воздуха в Новосибирске. Ренад Ягудин заверил, что в ближайшие несколько часов результаты замеров будут известны.

Напомним, что 17 марта 2017 года Гидрометцентр предупреждал о высоком содержании вредных примесей в атмосфере в Кировском, Ленинском и Калининском районах Новосибирска.

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