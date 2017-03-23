 

Украденные в сфере ЖКХ Кузбасса 57 млн рублей нашлись у брокеров в Лондоне

 23 марта, 11:51
подходящие темы
Украденные в сфере ЖКХ Кузбасса 57 млн рублей нашлись у брокеров в Лондоне
Лондон, фото с сайта goodfreephotos.com

Прокурорская проверка в Кемеровском районе Кузбасса выявила в муниципальном предприятии хищение 57 млн рублей, собранных с жителей района за услуги ЖКХ — в преступлении подозревается местный бухгалтер, которая играла на зарубежных фондовых рынках, узнал корреспондент Сиб.фм 23 марта из сообщения региональной прокуратуры.

Хищение средств происходило в МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» с сентября 2015 по декабрь 2016 года. Деньги собственников жилья со всего района собирались в одну кассу из мелких подразделений, но в приходных кассовых ордерах суммы поступающих средств занижались, а «освободившиеся» средства присваивались.

«Предварительно установлено, что к преступлению причастна одна из сотрудниц бухгалтерии. У неё были финансовые затруднения, связанные с выплатами по кредитам, в том числе в микрофинансовых организациях, и она решила заработать деньги на фондовых рынках. С сентября 2016 года был заключён договор с брокерской организацией, находящейся в Лондоне, на счета которой перечислялись денежные средства. Прибыль женщина планировала вернуть в кассу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сразу же после прокурорской проверки женщина-бухгалтер была уволена с формулировкой «в связи с утратой доверия». Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Подозреваемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале прокуратура Новосибирской области заявила о том, что ЖКХ является наиболее коррумпированной сферой в регионе. Чаще всего преступные схемы строятся на том, что управляющие компании или ТСЖ не выполняют оплаченные жильцами работы, а деньги присваивают.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 2 марта, 12:09 • репортаж

Не надо злить и играться с народом

В Новосибирске прошла научно-практическая конференция, посвященная проблемам ЖКХ и повышению тарифов. Корреспондент Сиб.фм наблюдала, как чиновники, монополисты, депутаты и представители общества искали ответы на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»
 27 февраля, 10:25 • короче

Короче: приложение «Мои счета»

Как быстро и удобно платить за квартиру, свет и воду в Новосибирске? Сиб.фм в формате «Короче» разбирается с приложением «Мои счета», выпущенном компанией «Электронный город»: чем оно лучше других способов, что умеет, как им пользоваться.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
 16 марта, 22:19 • новость

Навальный объяснил причину роста тарифов ЖКХ в Новосибирской области

Оппозиционер Алексей Навальный объяснил причины резкого повышения коммунальных тарифов в Новосибирской области, проведя параллели с богатой резиденцией министра правительства России Михаила Абызова.
присоединяйтесь!
    