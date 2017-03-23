Украденные в сфере ЖКХ Кузбасса 57 млн рублей нашлись у брокеров в Лондоне

Прокурорская проверка в Кемеровском районе Кузбасса выявила в муниципальном предприятии хищение 57 млн рублей, собранных с жителей района за услуги ЖКХ — в преступлении подозревается местный бухгалтер, которая играла на зарубежных фондовых рынках, узнал корреспондент Сиб.фм 23 марта из сообщения региональной прокуратуры.

Хищение средств происходило в МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» с сентября 2015 по декабрь 2016 года. Деньги собственников жилья со всего района собирались в одну кассу из мелких подразделений, но в приходных кассовых ордерах суммы поступающих средств занижались, а «освободившиеся» средства присваивались.

«Предварительно установлено, что к преступлению причастна одна из сотрудниц бухгалтерии. У неё были финансовые затруднения, связанные с выплатами по кредитам, в том числе в микрофинансовых организациях, и она решила заработать деньги на фондовых рынках. С сентября 2016 года был заключён договор с брокерской организацией, находящейся в Лондоне, на счета которой перечислялись денежные средства. Прибыль женщина планировала вернуть в кассу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сразу же после прокурорской проверки женщина-бухгалтер была уволена с формулировкой «в связи с утратой доверия». Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Подозреваемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале прокуратура Новосибирской области заявила о том, что ЖКХ является наиболее коррумпированной сферой в регионе. Чаще всего преступные схемы строятся на том, что управляющие компании или ТСЖ не выполняют оплаченные жильцами работы, а деньги присваивают.