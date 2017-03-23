 

Жители новосибирского общежития пожаловались на больного туберкулёзом соседа

 23 марта, 18:36
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Жители новосибирского общежития пожаловались на больного туберкулёзом соседа
Фото с сайта e1.ru

В Новосибирске жители общежития в Первомайском районе пожаловались на нового соседа, больного открытой формой туберкулёза, и бездействие служб, рассказала корреспонденту Сиб.фм жительница общежития 23 марта.

В середине февраля в общежитие в Первомайском районе заехал новый жилец в возрасте 55 лет. По рассказам соседей, о том, что он болен туберкулёзом, в течение месяца никто в общежитии не знал — до тех пор, пока не приехала санэпидемстанция (СЭС), чтобы обработать его комнату.

«СЭС приезжала на прошлой неделе и 20 марта, — рассказала корреспонденту Сиб.фм жительница общежития, пожелавшая остаться неизвестной. — Причём они обрабатывали только его комнату и секцию.

А общую кухню, где он постоянно находится, подъезд и лифт они отказались обрабатывать. Сказали, берите и обрабатывайте сами.

Кухня, к слову, у нас рассчитана на восемь комнат. У нас на этаже живут маленькие дети — страшно и за них, и за себя».

Женщина отметила, что на протяжении месяца больной сосед ходил без маски. Только после приезда СЭС он стал её иногда надевать.

«Он очень худой, постоянно кашляет, выглядит плохо, — сказала женщина. — Говорят, его дети узнали, что у него туберкулёз, — купили комнату и отселили от себя. Ещё есть информация, что он сидел на зоне. К нему постоянно ходят какие-то подозрительные люди».

Соседи из секции, где проживает мужчина, съехали практически сразу после первого визита сотрудников санэпидемстанции. Остальным жильцам переехать некуда.

«Мы в течение недели звоним в Роспотребнадзор — не берут трубку, — пояснила собеседница Сиб.фм. — Гудки идут, говорят „ожидайте“ и просто сбрасывают звонок. В отдел здравоохранения Первомайского района тоже не можем дозвониться. Обращались в поликлинику № 19, ходили на приём к фтизиатру.

В поликлинике ответили: пока он сам заявление на лечение не напишет, никто его насильно в диспансер не заберёт.

В итоге нам в поликлинике дали направление раз в три месяца проходить флюорографию, и всё на этом».

Корреспондент Сиб.фм пытался связаться с Роспотребнадзором, но в ведомстве никто на звонок не ответил.

Напомним, что в июле 2012 года прокуратура Эрзинского района Республики Тува направила в районный суд шесть исковых заявлений о принудительной госпитализации больных туберкулёзом людей, уклоняющихся от лечения.

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