 

Детский сад обстреляли петардами на утренней прогулке в Новосибирске

 24 марта, 10:37
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Детский сад обстреляли петардами на утренней прогулке в Новосибирске
фото с сайта www.uznt42.ru

Новосибирская полиция проверила сообщения об обстреле детского сада возле метро «Золотая Нива» — очевидцы приняли звуки петард за выстрелы из травматики, узнал 24 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Работница детского сада № 409 «Жаконя» в Дзержинском районе Новосибирска сообщила о выстрелах возле учреждения. Утром 23 марта женщина обратилась к сотрудникам МВД.

Воспитательница сообщала о двух выстрелах возле беседки, когда шла утренняя прогулка детей, уточнили в полиции. Воспитанников завели в детский сад и вызвали полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии, специалисты обследовали территорию.

«Проверка Росгвардии обнаружила следы сгоревших петард, со слов очевидцев — обычные пиротехнические изделия. Затем приехали полицейские, сейчас проводится проверка. Предполагаемых хулиганов мы пока не ищем, пока неясно, есть ли здесь состав преступления», — рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосиибирской области.

Напомним, что обстрел детского концерта с песнями «Союзмультфильма» под Новосибирском закончился судом. По данным следствия, днём 3 июня 2016 года раздражённый Максим Максимцов вышел из дома на свой приусадебный участок с винтовкой в руках. Звучали обычные детские песни, которые показались Максимцову громкими и раздражающими. Мужчина попытался сорвать мероприятие, для чего произвёл не меньше семи выстрелов в сторону музыкальной колонки.

Стрелок попал в девочку-первоклассницу, в работника школы, повредил два припаркованных авто и разбил стекло на втором этаже. Детей эвакуировали, и мероприятие было сорвано. Суд приговорил Максимцова к 1,5 года лишения свободы условно по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия».

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