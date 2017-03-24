Аэродизайнеры соберут в новосибирском ТРЦ композицию из 20 тысяч шаров

Композиция из 20 тысяч воздушных шаров появится в новосибирском ТРЦ «Сибирский Молл» — её под руководством мастеров из Нидерландов и Москвы соберут местные аэродизайнеры, узнал корреспондент Сиб.фм 24 марта из сообщения пресс-службы ТРЦ.

Размер готовой конструкции из шаров (каждый диаметром от 15 до 100 сантиметров) превысит высоту пятиэтажного дома. Специально для этого проекта в Новосибирск приезжают московский аэродизайнер Анастасия Сокол и голландский мастер с мировым именем Гвидо Верхоев — он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как создатель арт-объекта из 350 тысяч шаров. Под руководством приезжих специалистов работать над созданием композиции в «Сибирском Молле» будут новосибирские дизайнеры, занимающиеся оформлением интерьеров. Понаблюдать за процессом можно будет с 28 по 29 марта.

«Это будет творческий семинар для аэродизайнеров города. На глазах у зрителей участники будут работать над общим проектом — у них получится воздушный шар, парящий в облаках над зелёным полем. После окончания работы композиция будет находиться в „Сибирском Молле“ в течение двух недель, и мы приглашаем гостей сделать яркие фотографии на её фоне», — отмечает руководитель отдела маркетинга и рекламы ТРЦ Татьяна Нартова.

Организатором проекта вступила компания «Шары и Упаковка», а партнёром перфоманса стал производитель воздушных шаров Sempertex. Стоит напомнить, что компания «Шары и Упаковка» каждую весну проводит в Новосибирске образовательный проект «Умная весна». Организаторы приглашают известных тренеров, благодаря которым местные аэродизайнеры повышают уровень мастерства и больше узнают про возможности работы с воздушными шарами. В этом году девиз проекта — «Не бойся быть добрым!»

«В этот раз мы проводим „Умную весну“ в новом формате совместной работы в ТРЦ „Сибирский Молл“. Воздушные шары — это всегда символ радости, они привлекают внимание, поэтому на проекте мы хотим рассказать о людях и организациях, которые делают добрые дела и которым можно помочь в этом», — рассказала руководитель группы компаний «Шары и Упаковка» Дина Алишпанова.

Напомним, с середины марта до середины апреля в «Сибирском Молле» работает выставка наиболее культовых автомобилей советского времени. Основа коллекции — автомобили марок «Волга», «Москвич» и «Победа», выпущенные в 50–60-х годах прошлого века.