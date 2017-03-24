 

Экс-мэр Барнаула получил условный срок за попытку удвоить арестованное состояние

 24 марта, 16:01
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Экс-мэр Барнаула получил условный срок за попытку удвоить арестованное состояние
Фото с сайта www.asfera.info

Алтайский суд приговорил бывшего мэра Барнаула Игоря Савинцева к четырём годам тюрьмы условно за покушение на присвоение пяти земельных участков, два из которых оценили в 60 млн рублей. Следователи накладывали арест на застроенные участки суммой в 110 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета по Алтайскому краю.

Бывший мэр Барнаула сам себе арендовал пять земельных участков под строительство. Осуждённый Игорь Савинцев планировал заполучить их для себя и близких родственников, согласно материалам суда.

Следователи установили, что с 2009 по 2015 год Игорь Савинцев превысил полномочия на посту градоначальника и оформил договоры аренды с помощью подчинённых. Оформление аренды произошло через подконтрольные юридические лица без проведения торгов в ходе процедур предварительного согласования, признанных незаконными.

Савинцев успел застроить два земельных участка, чтобы приватизировать муниципальную землю в десятки раз ниже рыночной стоимости, утверждало следствие. Наложенный арест на имущество помешал приватизации участков, по данным экспертов их рыночная стоимость составила более 60 млн рублей.

Представители управления следственного комитета в Алтайском крае совместно с региональным управлением ФСБ России опросили более 300 свидетелей, провели более 50 выемок в госорганах, в компаниях, у фигурантов дела. Были арестованы земельные участки и расположенные на них объекты на общую сумму более 110 млн рублей, а также имущество Савинцева на сумму более 350 тысяч рублей.

Суд признал Игоря Савинцева виновным по части 2 статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления» и части 3 статьи 30, части 4 статьи 160 УК РФ «Покушение на присвоение и растрату с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Бывший мэр получил четыре года лишения свободы условно, предварительно оценённый ущерб бюджету Барнаула составил более 17 млн рублей.

Напомним, заместители Тулеева стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве в ноябре 2016 года.По данным следствия, подозреваемые, вступив в преступный сговор, вымогали у предпринимателя Антона Цыганкова принадлежащий ему 51 % акций АО «Разрез «Инской». Рыночная стоимость этих акций составляет, по оценкам следствия, не менее миллиарда рублей.

Затем новосибирский суд принял решение об аресте на два месяца отстранённого от должности руководителя регионального управления СК РФ по Кемеровской области генерала-майора юстиции Сергея Калинкина и помощника кузбасского препринимателя Щукина Геннадия Вернигора. Также 18 ноября Центральный районный суд Новосибирска на два месяца поместил под домашний арест кузбасского предпринимателя Александра Щукина, одного из богатейших предпринимателей России. Щукин владеет в Кузбассе несколькими шахтами, молочной и строительной компаниями, а также различными другими активами.

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