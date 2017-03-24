Иркутские учёные будут искать алмазы с помощью квадрокоптера

Учёные Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) придумали способ быстрого поиска алмазов — с помощью квадрокоптера, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Российской газеты» 24 марта.

Сотрудники ИРНИТУ предложили использовать квадрокоптер для сканирования поверхности месторождения в поисках крупных алмазов. Устройство будет запрограммировано на уникальные геометрические, оптические и физические данные алмазов.

«Сейчас для разделения алмазосодержащей породы с целью получения крупных алмазов используется рентгенолюминесцентная сепарация, — рассказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской части ИРНИТУ Александр Немаров. — При этом часть светящихся алмазов и других минералов отделяются в лоток, затем происходит ручная переборка минералов. Недостатки этого способа заключаются в том, что он экологически небезопасен, так как электромагнитное излучение неблагоприятно действует на организм человека».

По словам Немарова, новый способ с использованием квадрокоптера позволит искать алмазы без рентгена. Стоит отметить, что квадрокоптер может долго работать и перемещаться на большие расстояния.

«Это важно, поскольку ряд россыпей распространяются от коренных месторождений на тысячи километров: от кимберлитовой трубки до побережья океана», — подчеркнул учёный.

Иркутские учёные уже добились одобрения Роспатента на два изобретения в этой области. В настоящее время они готовят ещё несколько заявок.

Напомним, что в сентябре 2016 года микробиологи новосибирского Академгородка нашли в слезах человека частицы золота, исследовав слёзы под электронным микроскопом.