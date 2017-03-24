Холодный фронт принесёт в Новосибирск первый дождь в выходные

Холодный атмосферный фронт в ближайшие выходные сменит в Новосибирской области тёплую ясную погоду на прохладную с мокрым снегом и дождём, рассказал корреспонденту Сиб.фм 24 марта пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

23 марта прогрев воздуха в Новосибирской области достигал +9 °C. В Новосибирске температура колебалась от +7 °C до нуля — рядом с Обским водохранилищем.

В регионе 24 марта сохраняется область высокого давления, поэтому суточный ход температуры высок, дневная температура составит +6–11 °C.

Синоптики ожидают 25 марта прохождение холодного атмосферного фронта, увеличение облачности и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, с порывистым ветром скоростью 12-17 метров в секунду. Дневная температура понизится до +3-8 °C, по западной части региона похолодание до —2 °C.

26 марта дневная температура ещё незначительно снизится до +2-7 °C, осадки прекратятся. Ночная температура составит —2-7 °C, местами — до —12 °C. 27 марта ожидается возобновление осадков, дневная температура сохранится на отметке +2-7 °C.

Напомним, что 22 марта синоптики прогнозировали потепление до +11 °C. Тёплую погоду обеспечивали перетоки атмосферного воздуха из Казахстана и Средней Азии.