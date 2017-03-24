 

Новосибирские депутаты решили присваивать «Почетных жителей» посмертно в обход логики — историки

 24 марта, 18:51
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Новосибирские депутаты решили присваивать «Почетных жителей» посмертно в обход логики &mdash; историки
Фото с официального сайта Новосибирска

Совет депутатов Новосибирска принял решение присваивать статус «Почётного жителя города Новосибирска» посмертно. Историки сообщили о нарушении законов логики и предложили вернуть статус «Почётного гражданина Новосибирска», узнал 24 марта корреспондент Сиб.фм на официальном сайте Новосибирска.

Депутаты решили официально воскресить выдающихся жителей Новосибирска против законов логики. Совет депутатов Новосибирска принял решение присваивать статус «Почётного жителя города Новосибирска» посмертно на 15-й сессии депутатов 6-го созыва 23 марта.

Посмертное звание будут присваивать тайным голосованием, оно предполагает дань памяти и ежемесячные выплаты живущим супругам. «Ранее существовало положение, которое формально не давало возможности присваивать звание „Почетный житель города“ уже умершим гражданам, но теперь оно отменено», — признался председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев корреспонденту новостей официального сайта Новосибирска.

«Горсовет поменял статус «Почетного гражданина» на «Почётного жителя» ещё в 1996 году, так что житель посмертно — это уже неправильно. Сначала надо вернуть понятие «Почётный гражданин», — сообщил Сиб.фм эксперт Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Историк подчеркнул, что кандидатура на увековечивание посмертно должна пройти общегородское обсуждение. При выполнении первых двух составляющих, посмертное присвоение тоже возможно, но вклад кандидатуры должен быть основан именно на развитии Новосибирска.

«При принятии таких решений, связанных с политикой памяти нужно прислушиваться к мнению профессиональных историков. Чтобы избежать очевидного в таких случаях бюрократического идиотизма», — признался Сиб.фм доцент кафедры политических наук и технологий ГМУ СИУ РАНХ и ГС, дипломированный историк Дмитрий Березняков.

Звание «Почётный гражданин Новосибирска» получили 13 человек После переименования в 1996 году аналогичное признание «Почётным жителем Новосибирска» получили ещё 22 человека. В их числе — академики СО РАН Валентин Коптюг и Влаиль Казначеев, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, дирижёр Арнольд Кац, строитель Геннадий Лыков, доктор медицины Юрий Бородин, управленец Иван Индинок, актриса Анна Покидченко, секретарь обкома КПСС Александр Филатов, художник-монументалист Александр Чернобровцев, атомщик Валерий Кармачёв, геолог Николай Добрецов, физик-ядерщик Александр Скринский, директор зоопарка Ростислав Шило, экс-губернатор Виктор Толоконский, солист музкомедии Иван Ромашко, мостостроитель Альберт Кошкин, митрополит Тихон, директор студии анимации Леонид Сикорук, Герои Советского союза Дмитрий Бакуров и Леонид Пономаренко. Экс-мэр Владимир Городецкий является крайним в ряду признанных «Почётных жителей Новосибирска».

Почетное звание давали прижизненно, выяснил корреспондент Сиб.фм.

Напомним, как новосибирские депутаты перепутали детей во время награждения школьника. Депутат совета депутатов Новосибирска Сергей Трубников пришёл в школу, где учится Андрей Фёдоров, и вручил ему благодарственное письмо за спасение человека при пожаре.На сайте совета депутатов указано, что мальчика наградили за спасение сестры, хотя он спас брата. Ольга Куприянова, воспитывающая мальчика, высказала предположение, что причиной путаницы могли стать похожие имена детей, которых они воспитывают — Владислав и Владлена.

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