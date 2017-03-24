 

Новосибирский губернатор запретил мигрантам продавать алкоголь и работать в такси

 24 марта, 08:34
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Новосибирский губернатор запретил мигрантам продавать алкоголь и работать в такси
Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление с обновлённым списком запрещённых для мигрантов сфер деятельности, который увеличился в два раза, корреспондент Сиб.фм ознакомился с документом 24 марта.

Список, утверждённый губернатором Владимиром Городецким 22 марта, включает в себя 33 сферы деятельности, в которых мигрантам запрещено трудиться.

Запрет трудоустройства распространился на обозначенные губернатором ещё в августе 2016 года сферы: образование, общественный транспорт, такси, торговля лесоматериалами, охота, рыболовство, правовая, финансовая и страховая деятельность. Теперь, после принятия нового постановления, гастарбайтерам запрещено производить и продавать алкоголь, табак и фармпрепараты, ухаживать за престарелыми, инвалидами и детьми, работать в call-центрах.

Под этот запрет попадают граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии, Украины. Но постановление не затрагивает граждан стран, которые являются членами Евразийского экономического союза: Казахстана, Киргизии, Армении, Белоруссии.

Напомним, что 15 августа 2016 года губернатор Новосибирской области впервые установил запрет на привлечение мигрантов к труду по определённым сферам деятельности.

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